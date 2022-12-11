Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" TVORCHI випустили промовистий кліп на конкурсний трек

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023", гурт TVORCHI випустили кліп на свою конкурсну компзицію "Heart of Steel".

Сингл увійде до однойменного EP, який артисти присвятили нескореності українців. Як зазначили учасники дуету, ця пісня про сталеве серце у грудях, загартоване випробуваннями, стала для них покликом знову взяти участь у конкурсі, як це було два року тому.

Нагадаємо, тоді TVORCHI набрали максимальну кількість балів від журі та глядачів у півфіналі нацвідбору, та поступилися перемогою у фіналі.

"Ми знову у грі, тому що написали пісню, якою нам є що сказати Європі та світові. Вона про кожного, хто попри всю безвихідь носить в грудях сталеве серце і йде вперед. А сьогодні це всі ми. В нашій пісні є рядки: "Не бійтеся говорити те, що ви думаєте. Тому що як би погано не було, хтось слухає". Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди", - прокоментували музиканти.

За задумкою артистів, ламаний нестандартний п'янкий ритм в середині пісні передає стан, коли буває важко, але ти стоїш та посміхаєшся і ти непробивний. Синтезовані вокальні мелодії в синергії з живим вокалом Джеффрі створюють ефект паралельної реальності зі всім світом, в якій ми зараз живемо.

Цю ідею артисти відтворили і у атмосферному кліпі на пісню, режисером якого став Руслан Махов. Головний елемент в ньому - портал між сьогоднішнім днем і потойбіччям. Він символізує різне: силу духу, новий початок, фатальний кінець. На думку артистів, саме сьогодні людство обирає те, що його чекає завтра.

Гурт TVORCHI

Гурт TVORCHI

Реліз EP "Heart of Steel" (куди увійшов однойменний сингл) запланований на 23 грудня і стане приквелом п'ятого великого альбому TVORCHI, який вийде у 2024 році.

Зазначимо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться вже цієї суботи, 17 грудня. У ньому візьмуть участь 10 артистів. З їхніми конкурсними піснями ви можете ознайомитись у нашому матеріалі. Сайт ТСН.ua стежитиме за перебігом конкурсу та повідомлятиме нашим читачам про його результати.

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