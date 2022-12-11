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Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" TVORCHI випустили промовистий кліп на конкурсний трек

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
12
Час на прочитання
2 хв
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Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" TVORCHI випустили промовистий кліп на конкурсний трек

Гурт TVORCHI

Дует представив відео на композицію "Heart of Steel".

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023", гурт TVORCHI випустили кліп на свою конкурсну компзицію "Heart of Steel".

Сингл увійде до однойменного EP, який артисти присвятили нескореності українців. Як зазначили учасники дуету, ця пісня про сталеве серце у грудях, загартоване випробуваннями, стала для них покликом знову взяти участь у конкурсі, як це було два року тому.

Нагадаємо, тоді TVORCHI набрали максимальну кількість балів від журі та глядачів у півфіналі нацвідбору, та поступилися перемогою у фіналі.

"Ми знову у грі, тому що написали пісню, якою нам є що сказати Європі та світові. Вона про кожного, хто попри всю безвихідь носить в грудях сталеве серце і йде вперед. А сьогодні це всі ми. В нашій пісні є рядки: "Не бійтеся говорити те, що ви думаєте. Тому що як би погано не було, хтось слухає". Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди", - прокоментували музиканти.

За задумкою артистів, ламаний нестандартний п'янкий ритм в середині пісні передає стан, коли буває важко, але ти стоїш та посміхаєшся і ти непробивний. Синтезовані вокальні мелодії в синергії з живим вокалом Джеффрі створюють ефект паралельної реальності зі всім світом, в якій ми зараз живемо.

Цю ідею артисти відтворили і у атмосферному кліпі на пісню, режисером якого став Руслан Махов. Головний елемент в ньому - портал між сьогоднішнім днем і потойбіччям. Він символізує різне: силу духу, новий початок, фатальний кінець. На думку артистів, саме сьогодні людство обирає те, що його чекає завтра.

Гурт TVORCHI / ©
Гурт TVORCHI
Гурт TVORCHI / ©
Гурт TVORCHI

Реліз EP "Heart of Steel" (куди увійшов однойменний сингл) запланований на 23 грудня і стане приквелом п'ятого великого альбому TVORCHI, який вийде у 2024 році.

Зазначимо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться вже цієї суботи, 17 грудня. У ньому візьмуть участь 10 артистів. З їхніми конкурсними піснями ви можете ознайомитись у нашому матеріалі. Сайт ТСН.ua стежитиме за перебігом конкурсу та повідомлятиме нашим читачам про його результати.

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Дата публікації
Перегляди
12
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