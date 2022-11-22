Фіналістка "Голосу країни-12" Олена Чукаленко запрем'єрила свою першу переможну пісню

Фіналістка проєкту "Голос країни-12" Олена Чукаленко з команди Олі Полякової презентувала свою першу пісню.

Співачка випустила авторську пісню під назвою "Слава Україні". Слова та музику для свого першого треку виконавиця написала сама.

"Я вважаю, що все, що було до 24 лютого, залишилось там і ми з вами тепер живемо в іншому житті, яке самі будуємо. Я трішки хвилююся, але знаю, що моя перша пісня вам точно сподобається, я відчуваю це. Пісня називається "Слава Україні", текст і музику я написала сама, і хочу признатись, що мелодія зі словами полилися з мене дуже легко, а це означає, що я передаю важливий меседж усім нам, українцям. Ця переможна мантра, тепер звучатиме гучно, тож підспівуйте та мотивуйте один одного, Слава Україні", - представила пісню підопічна Полякової.

До речі, зіркова тренерка підтримала прем'єру Олени на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що у "Голосі країни-12" Олена Чукаленко дійшла до фіналу, втім поступилася місцем у суперфіналі Сергію Соловйову. А ось переможницею 12 сезону стала фольклористка Марія Квітка.

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