Фіналістка "Холостяка-1" Яна Соломко вдруге вийшла заміж і показала своє казкове весілля у США

Фіналістка проєкту "Холостяк-1" з Максом Чмерковським, співачка з неоднозначною позицією Яна Соломко вдруге вийшла заміж.

Артистка, яка після початку повномасштабної війни неочікувано з’явилася у Росії, згодом поїхала до Сполучених Штатів, де знайшла своє щастя. Хто саме став її чоловіком, Яна не розповідає. Втім, вже встигла показати нового обранця.

Також на сторінці в Instagram виконавиця поділилася відео зі свого весілля, яке відбулося в Америці.

"Наша казка", — лаконічно підписала ролик Соломко.

Фіналістка “Холостяка-1” Яна Соломко вийшла заміж у США і показала відео з весілля

З огляду на відео, церемонія відбулася у якійсь гарній залі, наречена йшла під вінець під живий супровід скрипалів. Співачка обрала для важливої події білосніжну закриту сукню з оголеними плечима, яку доповнила довгим вельоном та гарним букетом квітів. Зала та арка, біля якої закохані сказали одне одному “так” були прикрашені так само білими квітами.

Яна Соломко з новим чоловіком / Фото: instagram.com/yana.solo

Зазначимо, що після участі у першому сезоні шоу "Холостяк", де героєм був Макс Чмерковський, Яна Соломко стала відомою широкому загалу. Вона дійшла до фіналу, але не здобула перемоги. Пізніше намагалася збудувати музичну кар'єру в Україні, але без успіху. На початку 2022 року стало відомо, що Соломко переїхала до Росії, де почала свою кар'єру як співачка. На запитання шанувальників про її від’їзд до країни-агресорки, вона відповіла: "Шкода, що моя рідна країна не приймає мене так, як це роблять тут".

Яна Соломко та Макс Чмерковський

За п'ять місяців після повномасштабного вторгнення РФ до України, Яна з'явилася на концерті у Москві. А в вересні 2023 року вона вирішила шукати кращої долі за межами країни-агресорки і переїхала до США. Разом з донькою від ексчоловіка, бізнесмена Олега Солодухова вони оселилися в Маямі. Крім того, Яна Соломко повідомила своїм фанам, що віддала доньку до школи, де викладання ведеться українською мовою.

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