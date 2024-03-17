Фіналістка "Холостяка-1" Яна Соломко вперше після розлучення показала свого нового чоловіка

Фіналістка проєкту "Холостяк-1" з Максом Чмерковським, співачка з неоднозначною позицією Яна Соломко вперше показала свого нового чоловіка.

На сторінці в Instagram Соломко розмістила романтиче фото, де вони з обранцем дивляться в оди бік. Зображені закохані у family look - в однакових білих сорочках. При цьому Соломко ніжно поклала підборіддя на голову чоловіку, і також обійняла за плечі:

"Ось як це відчувається, коли це справжнє кохання..." - підписала фотографію Соломко.

Яна Соломко з коханим / Фото: instagram.com/yana.solo

Коментарі до світлини виконавиця вимкнула. До речі, це вперше після розлучення з бізнесменом Олегом Солодуховим, коли Яна Соломко представила загалу нового коханого. Цілком ймовірно, що артистка вийшла за нього заміж. Бо на всіх фото з коханим Яна активно демонструє каблучку на безіменному пальці.

Яна Соломко з коханим / Фото: instagram.com/yana.solo

Яна Соломко з коханим / Фото: instagram.com/yana.solo

Нагадаємо, що Яна Соломко здобула популярність після участі у першому сезоні шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Чмерковський.Артистка дійшла до фіналу, але не перемогла. Згодом Яна намагалася побудувати співочу кар’єру в Україні, але безуспішно. Певний час про артистку не було нічого чутно.Та на початку січня 2022 року стало відомо, що Соломко переїхала до Росії, де почала будувати кар'єру співачки. На запитання фанів, "чому вона поїхала до ворогів і окупантів", Соломко тоді відповіла: "Шкода, що моя країна не приймає мене так, як приймають тут".

За п'ять місяців після повномасштабного вторгнення РФ до України, Соломко з’явилася на концерті у Москві. А у вересні 2023 року Яна поїхала шукати кращої долі з країни-агресорки до США. Разом з донькою від Солодухова вона оселилася у Маямі. Окім того, Яна Соломко повідомила фанам, що віддала доньку до школи, українською мовою.

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