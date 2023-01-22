Фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра закрутила роман з американцем-багатієм

Фіналістка романтичного реаліті "Холостяк-12" Саша Мудра після закінчення проєкту зустріла своє кохання.

Принаймні, так стверджує учасниця шоу, акторка Вікторія Варлей, яка, до речі, після проєкту вийшла заміж. Артистка поділилася, що Мудра зустрічається з американцем, з яким у неї зав'язалися стосунки ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Її серце зайняте. В неї є хлопець. Він американець. Я його бачила, ми знайомі. Він її старший, він десь мій одноліток. Класний дуже. Ми разом ходили до музею тут в Маямі, потім ходили до ресторану. І потім вони приїжджали до мене тут на пляж, ми сиділи з моїм собакою", – розповіла Варлей під час розмови з Анною Олицькою.

Саша Мудра / Фото: instagram.com/sasha_wise28

Як вони познайомилися, Вікторія не знає, але припускає, що скоріш за все через соцмережі. Варлей зазначила, що коханий Мудрої після початку повномасштабної війни допоміг їй виїхати з України до Америки.

Окрім того, артистка зазначила, що бойфренд Мудрої заможній та щедрий чоловік: "Ми коли сиділи в ресторані, він замовив все, що було в меню і заплатив. Класний хлопець. Саша в цих стосунках бос, це 100%. Він виконує її примхи", - розповіла Варлей.

Саша Мудра / Фото: instagram.com/sasha_wise28

Нагадаємо, у фіналі проєкту "Холостяк-12" опинились Катерина Лозовицька та Саша Мудра. Головний герой реаліті Алекс Топольський надав перевагу Катерині. Та ще до початку повномасштабної війни пара розійшлася.

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