ТСН у соціальних мережах

Фіналістка "Х-Фактора" розлютила піснею про "дружбу" Росії та Білорусі: її жорстко розкритикували

Співачка, яка здобула популярність в Україні, обурила своєю позицією.

Анна Трубецька

Анна Трубецька

Фіналістка українського талант-шоу “Х-Фактор” Анна Трубецька розлютила піснею про “дружбу” Росії та Білорусі.

Артистка здобула популярність в Україні. Вона захоплювалася українськими артистами та навіть співала українською. Проте після початку повномасштабної війни її риторика змінилася. Анна Трубецька швидко забула про Україну та стала на бік РФ. А нещодавно ж взагалі розлютила новою піснею про “дружбу” Росії та Білорусі. В Мережі її жорстко розкритикували як українці, так і білоруси.

Анна Трубецька обурила вчинком

Анна Трубецька обурила вчинком

Артистці нагадали, що популярність вона здобула завдяки українським телешоу. До слова, окрім “Х-Фактора”, вона також брала участь у “Голосі країни”. Продюсер Володимир Завадюк не стримався у коментарях та зазначив, що соромно за таку учасницю і ганьба її позиції.

“Соромно, що ти була в “Голосі країни”. Ганьба”, — обурився він.

Володимир Завадюк дорікнув Анні Трубецькій за позицію

Володимир Завадюк дорікнув Анні Трубецькій за позицію

У Мережі Анні Трубецькій дорікнули, що не розуміють сенсу цієї композиції, і така позиція співачки на тлі війни, яку розв'язала Росія, дійсно розчаровує.

  • До України я їздила, популярність отримала, на “Голосі” про любов говорила. А потім поїхала, про Білорусь і Росію заспівала, все швидко підзабула.

  • 1991 року Білорусь отримала свою незалежність. Який сенс у таких піснях? Братерський народ? Тоді чому не “Білорусь та Україна”, чому не “Білорусь і Латвія”?

  • Робить вона, а соромно мені…

  • А мені на “Голосі”" так сподобався виступ її… Оце розчарування.

Нагадаємо, нещодавно англійський співак Джеймс Блант обурив своїм вчинком, похвалившись шапкою з гербом Росії. Українці жорстко розкритикували автора хіта You're beautiful. Після цього він швидко “перевзувся”, але це не врятувало його від чергової порції гейту.

