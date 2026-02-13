ТСН у соціальних мережах

Фіналістка "Холостяка-14" Половинкіна розсекретила роман із відомим співаком

Пара офіційно підтвердила свої стосунки.

Віталій Островський та Анастасія Половинкіна

Фіналістка ппроєкту "Холостяк-14" Анастасія Половинкіна, яка боролась за серце актора Тараса Цимбалюка, розсекретила роман із відомим співаком.

Йдеться про Віталія Островського, він же Ostrovskyi. Парочку вже тривалий час підозрювали в стосунках. Вони ж уникали коментарів на цю тему, але продовжували підігрівати плітки, коли разом появлялись на публіці та ділились спільним контентом.

А це Половинкіна та Островський у спільному дописі в Instagram розставили всі крапки над "і". Пара офіційно підтвердила, що перебуває в стосунках. Також вони опублікували спільне фото, на якому усміхненf Анастасія сиділа на руках у Віталія, а той доволі пікантно її тримав.

"Тепер офіційно", - коротко підписала світлини пара.

Віталій Островський та Анастасія Половинкіна / © instagram.com/polovynkina_

Тим часом користувачі активно почали вітати Анастасію та Віталія і бажати їм щастя в особистому житті.

Зазначимо, Анастасія Половинкіна не охоче ділиться подробицями особистого життя. Проте раніше вона зізнавалась, що вже тривалий час знайома з Віталієм Островським. Їхня історія почалась за декілька років до проєкту "Холостяк".

Нагадаємо, нещодавно кардинальні зміни в особистому житті сталися у переможниці "Холостяка", але 13 сезону, блогерки та волонтерки Інни Бєлєнь. Вона вийшла заміж та чекає на народження первістка.

