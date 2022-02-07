Фіналістка Нацвідбору Alina Pash назвала скандал щодо її поїздки до Криму "заказухою"

Артистка пояснила, чому була у Москві.

Фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash знову прокоментувала скандал навколо її поїздки до окупованого Криму 2015 року.

Також читайте "Євробачення-2022": учасниця нацвідбору Alina Pash відповіла на закиди щодо відвідування окупованого Криму

Так, прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. На "Радіо Промінь" знаменитість сказала, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. А щодо інтерв'ю Катерині Осадчій, де Аліна підтвердила, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви, вона пояснила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.

Втім, Паш зазначила, що у Москві вона все ж була, але за місяця до концерту, на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. За її словами, саме ці дві події вона переплутала.

"Склалося хибне враження, що я туди залітала. Ні, це не так було. А там, де Катерина Осадча мене запитує, що з'явилася інформація в Мережі… Тоді я не зрозуміла нормально запитання, і відповіла скомкано, незрозуміло… Виявилося, що з цього всього зробили мене якоюсь ненависницею, сепаратисткою, яка взагалі підтримує всю цю політику агресора. Ви здуріли?" – прокоментувала Alina Pash.

Співачка додала, що завжди вважала та вважатиме Крим – Україною. Також вона зазначила, що за чотири роки усі її проєкти – українські: "Я розмовляю і співаю українською. Як можна мені такі закидони робити у той момент, коли більшість популярних українських артистів співає російською?! Закидуйте їм такі запитання. Я українка, Крим – це Україна. Росія – це, бляха, агресор, і мені так само болить, як усім. Я з українським народом і буду стояти далі, навіть якщо мене будуть закидувати какахами", – завила фіналістка Нацвідбору.

Крім того, Alina Pash зізналася, що цей скандал вважає "заказухою". Зірка переконана, що точно комусь заважає, оскільки 90% коментаторів пишуть із новостворених фейкових сторінок.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Нагадаємо, організатори Національного відбору також відреагували на скандал. Вони не знайшли підстав дискваліфікувати фіналістку.

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