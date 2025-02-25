Фіналістка "Танців з зірками" довела до сліз чуттєвим танцем з коханим, який втратив ногу на війні

Фіналістка восьмого сезону проєкту "Танці з зірками" Роксоляна Маланчук, яка виступала в парі з актором Костянтином Войтенком, довела до сліз чуттєвим танцем з коханим.

Обранець хореографині після початку повномасштабної війни вирушив на фронт, щоб захищати країну від окупантів. На жаль, Олександр дістав тяжке поранення на війні, внаслідок якого втратив ногу. Після повернення до цивільного життя коханий Маланчук вирішив втілити в життя мрію і зайнявся танцями, які допомагали йому відновлюватися. Роклосяна підтримала Олександра та допомагала опанувати хореографію.

"Олександр – сержант ЗСУ, який після тяжкого поранення заново вчився жити. Танець став для нього не лише новим викликом, а й шляхом до відновлення. Роксоляна підтримала Олександра в його бажанні танцювати й допомогла відкрити нові можливості тіла. Саме любов до себе нового та танець дозволили йому знову відчути радість життя й силу кохання", – йдеться в повідомленні.

Фіналістка "Танців з зірками" розчулила відео, де танцює з коханим, який втратив ногу на фронті

Загалом, соціальний проєкт "Ми однієї крові" поділився відео, де закохані танцюють під пісню гурту Sestra – "Життя продовжується". Користувачі в коментарях були неабияк зворушені. Вони зазначали, що їхній танець – це щось просто неймовірне. Також юзери ділилися, що після перегляду відео мурахи бігають шкірою.

Нагадаємо, "холостяк" Олександр Терен теж є прикладом того, як після втрати двох нижніх кінцівок не опускати рук. Щоправда, в Мережі з'являлися плітки, що нібито ветеран війни дістав тяжке поранення в стані алкогольного сп'яніння. Нещодавно Терен розповів, як це сталося насправді.

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