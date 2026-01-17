ТСН у соціальних мережах

Фіналістку нацвідбору "Євробачення-2026" запідозрили у співпраці з росіянином: Суспільне зробило заяву

У Мережі декілька днів поспіль ширяться докази співпраці Valeriya Force з російським саундпродюсером.

Valeriya Force

Valeriya Force / © instagram.com/valeriya.force

У Суспільному мовнику прокоментували резонансну інформацію щодо можливої співпраці фіналістки нацвідбору на «Євробачення-2026» Valeriya Force з російським саундпродюсером.

В офіційній заяві організатори конкурсу підкреслили, артистка не порушила жодних правил конкурсу. Як ідеться у відповіді Суспільного на запит видання NV, співпраця співачки з продюсером D.Woo, яка могла мати місце 2024 року, не суперечить вимогам національного відбору. У межах того проєкту Valeriya Force випустила альбом та кілька синглів.

Сама артистка, справжнє ім’я якої Валерія Симулик, раніше пояснювала, що у 2023–2024 роках працювала під псевдонімом Vesta в рамках продюсерського проєкту. За її словами, всі питання, пов’язані з цифровим просуванням і дистрибуцією музики, перебували у зоні відповідальності продюсера, тоді як вона займалася виключно творчою складовою. Наприкінці 2024 року цей проєкт було офіційно закрито й тепер її саундпродюсером є Vinny Venditto.

Valeriya Force під час прямого ефіру жеребування / © instagram.com/valeriya.force

Valeriya Force під час прямого ефіру жеребування / © instagram.com/valeriya.force

У Суспільному також окремо підкреслили, що чинні правила нацвідбору чітко регламентують участь артистів таким чином: «До конкурсу не допускаються виконавці, які після 15 березня 2014 року здійснювали концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим або на інших тимчасово окупованих територіях України, а також у Республіці Білорусь після 24 лютого 2022 року. Жоден з учасників Нацвідбору-2026 це правило не порушив».

Крім того, мовник зазначив, що ймовірна співпраця Valeriya Force з представником РФ жодним чином не пов’язана з конкурсною піснею, з якою вона бере участь у відборі: «Можлива співпраця Валерії Форс з представником РФ протягом її творчої діяльності не є порушенням правил. Ми не ставимо і не можемо ставити за мету перевірку всіх агентів чи контрагентів, з якими артист співпрацював протягом усього періоду творчої діяльності».

До слова, на цифрових платформах вже доступні пісні всіх фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026». Вже 7 лютого артисти з цими треками у прямому ефірі будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародній арені.

