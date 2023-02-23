Фішки українських зірок на концертах: Каменських показує язика, Кароль піднімає ліву руку догори

Артисти часто виконують певні рухи під час виступів, які притаманні лише їм.

Концерти українських артистів неабияк різняться між собою. Та не лише піснями та шоу вони несхожі.

Так, кожен виконавець під час концерту виконує певні рухи, які притаманні лише йому. Зокрема, Тіна Кароль, коли співає високі ноти, заплющує очі та піднімає ліву руку догори, а Оля Полякова – нахиляється донизу.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися на фірмові рухи українських артистів під час концертів.

Оля Полякова

Виконавиця Оля Полякова володіє діапазоном голосу три октави. Тож, у піснях артистки є чимало високих нот. На концертах Оля залюбки демонструє прихильникам свої вокальні вміння. Коли діло доходить до високих нот, то знаменитість трішки вигинає спину та нахиляється донизу.

Оля Полякова

Тіна Кароль

А от виконавиця Тіна Кароль має інший фірмовий рух, коли вона співає високі ноти. Артистка піднімає догори ліву руку, заплющує очі та трішки відхиляє набік мікрофон.

Тіна Кароль

Настя Каменських

Виконавиця зазвичай випускає розважальні та веселі пісні. На своїх концертах Настя часто грайливо висовує язик та таким чином, що його кінчиком торкається кутика верхньої губи.

Настя Каменських

MONATIK

Мультиартист, коли співає, часто відхиляється від мікрофона або вбік, або повертається назад. Прихильники припускають, що артист так робить, аби не псувати звучання пісні, а також аби не кричати в мікрофон.

MONATIK

Олег Скрипка

Коли грає гурт "Воплі Відоплясова", фронтмен колективу Олег Скрипка влаштовує справжнє шоу з танців. А особливо артист активно витанцьовує ногами. Скрипка може піднімати їх догори або високо стрибати.

Олег Скрипка

Олег Винник

Під час своїх концертів в артиста є чимало фірмових рухів. Це і покачування головою, особливий погляд, притупування ногою. Однак найчастіше Винник трішки відхиляється вбік від мікрофона та заводить ліву руку за спину.

Олег Винник

Артем Пивоваров

В артиста зазвичай неабияк активні та енергійні концерти. Він постійно у русі. Міміка обличчя співака теж активна та виразна. Фани часто звертають на це увагу. Артему через це навіть прилітає хейт. Утім, деякі припускають, що така міміка обличчя допомагає Пивоварову краще витягнути високі ноти.

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