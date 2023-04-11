Фітнес-тренерка довела Брітні Спірс до сліз: "Щипала мене за шкіру на животі та ногах"

Американська співачка Брітні Спірс поділилася неприємною історією, яка трапилася з нею під час тренування.

У новій публікації в Instagram виконавиця розповіла, що під час одного з занять два місяці тому, тренерка образила її своєю поведінкою та зневажливим ставленням до тіла Брітні. Співачка не витримала та навіть розплакалася.

"Я в жодному разі не кажу, що моє тіло ідеальне, але два місяці тому я знайшла тренерку, і перше, що вона зробила зі мною, це... і я навіть не брешу... щипала мене за шкіру на животі та ногах і сказала, що мені потрібно повернути молоде тіло... Якого біса вона це зробила? Це змусило мене плакати...", - поскаржилася Спірс.

До того ж, як поділилася зірка, її постійно переслідують папараці, які то й діло хочуть зробити якесь невдале її фото. Брітні просто обурена поведінкою журналістів. За словами артистки вона дуже багато працює над собою, щоб мати гарний вигляд, але фотографи все одно користуються тип, щоб зробити їй жахливі кадри.

"Я займаюся по 45 хвилин три рази на тиждень... і все! Я ненавиджу займатися занадто довго... Я ділюся цим, тому що я багато працювала, щоб бути у формі, але я не маю такий вигляд, як на фотографіях, які роблять фотографи! Бог знає, що моє тіло не ідеальне, але я хотіла поділитися тим, який вигляд має моє тіло в даний момент... Я працювала над собою, і для деяких людей, таких, як ця тренерка, які можуть побачити ці огидні фотографії та таємно посміхнутися..", - сказала Брітні.

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