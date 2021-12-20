Флірт Пікалова і Кароль та візит Зеленського: яким буде новорічний "Вечірній Квартал"

Флірт Пікалова і Кароль та візит Зеленського: яким буде новорічний "Вечірній Квартал"

Концерт можна буде побачити 31 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1.

15 та 16 грудня у палаці "Україна" відбулися концерти-телезнімання новорічного випуску гумористичного проєкту "Вечірній Квартал".

Політична сатира, побутові номери та неочікувані дуети подарували новорічний настрій глядачам на весь рік. Сам концерт можна буде побачити 31 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1.

На концерті 16 грудня також були присутніми президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, голова Офісу президента Андрій Єрмак та перший помічник президента Сергій Шефір.

Пресслужба студії "Квартал 95"

Пресслужба студії "Квартал 95"

У гості до "Вечірнього Кварталу" прийшли: "Мумій Тролль", Оля Полякова, Олег Винник, Іван Дорн, Софія Ротару, Тіна Кароль, MONATIK, Mozgi, DOROFEEVA, "Антитіла".

"Мумій Тролль" виконав свій хіт "Утікай" разом з акторами "Кварталу", які стали справжнім музичним бендом: Євген Кошовий зіграв на саксофоні, Степан Казанін та Юрій Великий на гітарах, Юрій Ткач на клавішах, а Володимир Мартинець на барабанах.

Пресслужба студії "Квартал 95"

Також на глядачів чекали незвичайні дуети. "Мумій Тролль" виконав пісня "Медведица" разом з DOROFEEVA, а другий хіт "Карнавала.нет" - з Іваном Дорном. Олег Винник заспівав у дуеті з Олею Поляковою.

Пресслужба студії "Квартал 95"

Пресслужба студії "Квартал 95"

MONATIK разом з "Кварталом" виконали дві пісні у новорічному форматі – "Зажигать/JoMo" та "Мріяти не шкідливо".

У гості до "Вечірнього Кварталу" прийшла найзавидніша холостячка України та поп-діва Тіна Кароль. І кому як не найзавиднішому холостяку "Кварталу" Олександру Пікалову допомагати влаштувати її особисте життя? Актор "Вечірнього Кварталу" вирішив просто на концерті зареєструвати в Тіндері і Тіну, і себе. Чи складеться у когось пара?

Пресслужба студії "Квартал 95"

Серед гостей на концертах були політики, спортсмени, представники шоубізнесу.

Найяскравіший та найвеселіший концерт Нового року відбудеться 31 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1.

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