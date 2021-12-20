Флірт Пікалова і Кароль та візит Зеленського: яким буде новорічний "Вечірній Квартал"

Концерт можна буде побачити 31 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1.
15 та 16 грудня у палаці "Україна" відбулися концерти-телезнімання новорічного випуску гумористичного проєкту "Вечірній Квартал".
Політична сатира, побутові номери та неочікувані дуети подарували новорічний настрій глядачам на весь рік. Сам концерт можна буде побачити 31 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1.
На концерті 16 грудня також були присутніми президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, голова Офісу президента Андрій Єрмак та перший помічник президента Сергій Шефір.
У гості до "Вечірнього Кварталу" прийшли: "Мумій Тролль", Оля Полякова, Олег Винник, Іван Дорн, Софія Ротару, Тіна Кароль, MONATIK, Mozgi, DOROFEEVA, "Антитіла".
"Мумій Тролль" виконав свій хіт "Утікай" разом з акторами "Кварталу", які стали справжнім музичним бендом: Євген Кошовий зіграв на саксофоні, Степан Казанін та Юрій Великий на гітарах, Юрій Ткач на клавішах, а Володимир Мартинець на барабанах.
Також на глядачів чекали незвичайні дуети. "Мумій Тролль" виконав пісня "Медведица" разом з DOROFEEVA, а другий хіт "Карнавала.нет" - з Іваном Дорном. Олег Винник заспівав у дуеті з Олею Поляковою.
MONATIK разом з "Кварталом" виконали дві пісні у новорічному форматі – "Зажигать/JoMo" та "Мріяти не шкідливо".
У гості до "Вечірнього Кварталу" прийшла найзавидніша холостячка України та поп-діва Тіна Кароль. І кому як не найзавиднішому холостяку "Кварталу" Олександру Пікалову допомагати влаштувати її особисте життя? Актор "Вечірнього Кварталу" вирішив просто на концерті зареєструвати в Тіндері і Тіну, і себе. Чи складеться у когось пара?
Серед гостей на концертах були політики, спортсмени, представники шоубізнесу.
Найяскравіший та найвеселіший концерт Нового року відбудеться 31 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1.
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