Forbes назвав приголомшливі заробітки 23-річної Ярослави Магучіх за рік

Стало відомо, скільки олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх заробляє за рік.

Відповідну інформацію оприлюднило видання Forbes із посиланням на менеджера спортсменки. Загалом, 23-річній Ярославі приносять доходи призові місця в різних спортивних змаганнях. Усього за 2024 рік легкоатлетка заробила 265 тисяч доларів призових.

Окрім того, Ярослава Магучіх має рекламні контракти з різними брендами. Це теж приносить спортсменці приголомшливі доходи. Завдяки тому, що олімпійська чемпіонка є рекламним обличчям брендів, вона заробила на рік від 280 тисяч до 640 тисяч доларів.

Ярослава Магучіх

Зазначимо, наразі Ярослава Магучіх активно будує кар'єру. Успіхів знаменитість досягла не лише в спорті, а й в особистому житті. Зокрема, спортсменка вже багато років перебуває в стосунках із бойфрендом, на ім'я Назар, який їй освідчився. Нещодавно легкоатлетка пояснила, чому погодилася на ранній шлюб, а також заговорила про народження дітей.

Читайте також: