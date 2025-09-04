Forbes приголомшив сумою, яку Настя Каменських втратила через розрив контракту з ювелірним брендом

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Видання Forbes розкрило приголомшливу суму, яку співачка Настя Каменських втратила через розрив співпраці з популярним ювелірним брендом.

Артистка від 2021 року була обличчям компанії "Золотий вік". Однак нещодавно ювелірний бренд прийняв рішення достроково розірвати контракт із виконавицею. Видання Forbes проаналізувало, скільки Настя Каменських могла заробляти завдяки їхній співпраці та скільки втратила. Звичайно, "Золотий вік" точну суму, яку згідно з контрактом виплачували Насті Каменських, не розкриває.

Видання Forbes, поспілкувавшись з експертами, зазначає, що співачка отримувала на рік завдяки співпраці з ювелірним брендом один мільйон доларів, що 41,1 мільйонів в гривнях. Варто зазначити, що це все ж таки не точна сума, а приблизна.

Скандал довкола Насті Каменських – що відомо

Скандал довкола артистки розгорівся після її концерту в США. Там Настя Каменських співала свої старі російськомовні хіти. Та не це найбільше обурило користувачів. Річ у тім, що артистка просто зі сцени сказала "нєважно, на каком язикє". Для українців ця фраза стала тригерною, оскільки в країні триває війна, яку розв'язала Росія.

Врешті, співачка поплатилася за свою позицію, втративши контракт із "Золотим віком". Компанія його розірвала достроково. Нещодавно Настя Каменських відповіла "Золотому віку" щодо припинення їхньої співпраці.