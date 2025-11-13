Фото оголених Пітта та Пелтроу спливли в Мережі через 30 років: раніше актор намагався їх знищити

Бред Пітт та Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Фото оголених голлівудських акторів Бреда Пітта та Гвінет Пелтроу спливли в Мережі через 30 років.

Так, ще наприкінці 90-х еротичний глянець Playgirl зробив серію скандальних знімків. Тоді Бред Пітт та Гвінет Пелтроу, які перебували в стосунках, насолоджувалися відпусткою на карибському острові Сен-Бартелемі. Парочка була впевнена, що їхню приватність ніхто не порушуватиме, тож не соромилась демонструвати свої почуття одне до одного на терасі готелю, де вони зупинилися. При цьому акторам одяг був не потрібен. Проте за закоханими спостерігав папараці, який і зробив світлини.

Врешті, глянець Playgirl опублікував ці кадри. Тоді Бред Пітт не став цього терпіти та подав позов до Вищого суду Лос-Анджелеса. Артист домігся судової заборони на публікацію, а журнал мав відкликати весь наклад. Тоді було продано не так вже й багато копій, і Пітт був переконаний, що всі вони знищені. Та, виявилось, що це не так.

Бред Пітт та Гвінет Пелтроу / © Getty Images

Мешканець Мічигану заявив, що в нього зберігся один оригінальний примірник. Ба більше, чоловік намагається його продати за 450 тисяч доларів, пише Radar Online.

Бред Пітт був шокований, що ці фото знову спливли. Актор вважає це нахабним втручанням в його особисте життя. Сама ж Гвінет Пелтроу, як стверджує інсайдер, розплакалась, коли побачила ті скандальні фото.

"Фотографії були зухвалим вторгненням у його особисте життя. Те, що мало стати веселим та інтимним моментом з Гвінет, перетворилося на вульгарне видовище для публіки", - говорить інсайдер.

Зазначимо, Бред Пітт та Гвінет Пелтроу познайомились 1995 року, коли грали подружжя в фільмі "Сім". У грудні 1996-го актори заручились. Проте весілля так і не відбулося. У червні 1997 року вони оголосили про розрив.

Нагадаємо, наразі Бред Пітт продовжує юридичну битву за спільне майно зі вже іншою ексобраницею, акторкою Анджеліною Джолі. Актор вимагає від колишньої дружини 35 млн доларів.