Фото Періс Гілтон з підрослим 10-місячним сином викликало жваву суперечку між фанами

Світська левиця Періс Гілтон вкрай рідко ділиться з шанувальниками світлинами свого сина Фенікса.

Тож цього разу знаменитість вирішила це виправити і запостила серію знімків з 10-місячним малюком. На фото зіркова мама зображена у чорній блискучій сукні максі, а маленький Фенікс позує в неї на руках. Як розповіла Періс, вона вперше привезла хлопчика до Нью-Йорка:

"Мій дорогоцінний ангел Фенікс вперше в Нью-Йорку", - підписала фотографії Гілтон.

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Своєю чергою, підписники сторінки Періс наробили їй купу компліментів і її малюку:

Генетично створений, щоб точно бути генієм

Він буде таким розумним

Він навіть не здогадується, що через кілька років він захопить світ

Втім, були й ті не надто тактовні фани Гілтон, які дозволили собі критикувати розмір голови маленького Фенікса:

"Вашу дитину має оглянути дитячий нейрохірург, у нього досить велике джерельце (м'яке місце) і макрокранія, ймовірно, йому знадобиться МРТ або УЗД, щоб виключити закупорку спинномозкової рідини в мозку, щоб бути в безпеці", - написав один юзер.

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Інші ж йому відповіли, що Періс одна з найбагатших людей у світі, і, певно, сама звернула на це увагу:

Ви справді вважаєте, що вона цього не знає?

Вона одна з найбагатших людей у світі, запевняю вас, у неї під рукою ціла лікарня. Їй не потрібна ваша медична порада

Зазначимо, що спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Hilton Періс Гілтон та її чоловік, бізнесмен Картер Реум, стали батьками у січні цього року. Первісток Періс з'явився на світ завдяки сурогатному материнству.

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