Фото зірок до та після пластичних операцій: як змінили себе Білик, Трінчер, Квіткова й інші

Ірина Білик, Даша Квіткова, Анна Трінчер

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Пластичні операції та косметологічні процедури суттєво змінювали зовнішність деяких українських знаменитостей.

І поки інші відверто розповідають про власний досвід хірургічних втручань, щодо інших пластичні хірурги роками висловлюють свої припущення. Для когось рішення змінити зовнішність було пов’язане з давніми комплексами, для когось — із бажанням скоригувати певну рису або вирішити проблеми зі здоров’ям.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про те, як змінювалася зовнішність українських зірок на фото до та після й які операції вони робили.

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Ірина Білик — змінила очі та ніс і не приховує пластики

Перший раз співачка звернулася до хірурга 1999 року після народження сина Гліба. Тоді артистка була незадоволена формою очей — їй здавалося, що через навислі повіки погляд має надто «сумний» вигляд. Білик також згадувала, що на її комплекси вплинули слова Леоніда Кучми, який свого часу звернув увагу на її «сумні очі».

Ірина Білик - до та після пластичної операції / © instagram.com/bilyk_iryna

Згодом виконавиця змінила форму носа. Вона хотіла позбутися горбинки, однак не наважилася повністю змінити природну форму. Пізніше Білик зізнавалася, що частково шкодує про це рішення і вважає, що могла б зробити ніс інакше.

Ірина Білик - до та після пластичної операції

Даша Квіткова — змінила ніс через гейт

До участі в «Холостяку» блогерка, за її словами, не мала комплексів щодо носа: у дитинстві вона його ламала, після чого залишилася певна деформація. Проте після появи на екранах почала постійно звертати увагу на коментарі глядачів і поступово сама побачила в зовнішності недоліки, яких раніше не помічала.

Утім, після операції блогерка залишилася незадоволена окремими нюансами результату та публічно розповідала про проблеми з післяопераційним супроводом. Тим не менш, зараз її зовнішність приваблює сотні тисяч юзерів, а сама вона часто стає обличчям популярних брендів.

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Даша Квіткова - до та після пластичної операції

Катерина Реп’яхова — після невдалої операції на підборідді зробила повторну

Дружина співака Віктора Павліка також не приховує пластичних втручань. У 29 років блогерка зробила ринопластику й згодом зізнавалася, що ця зміна значно вплинула на її сприйняття себе. За словами Реп’яхової, спочатку вона не мала комплексів щодо носа, однак після популярності їй почали нав’язувати думку, що з ним щось не так.

Пізніше дружина зірки вирішила змінити форму підборіддя. Перша операція виявилася невдалою: блогерка зізнавалася, що пів року не могла прийняти своє відображення і шкодувала про рішення. Згодом вона повторно зробила ментопластику вже з меншим імплантом і залишилася задоволена результатом. Нині Реп’яхова говорить, що більше пластичних операцій робити не планує, хоча продовжує косметологічні процедури.

Катерина Реп’яхова — до та після пластичної операції

Анна Трінчер — здійснила давню мрію про груди

Співачка наважилася на мамопластику у 20 років. Вона відверто розповідала, що ще зі шкільних років переживала через маленькі груди, особливо коли помічала, що у її однокласниць зміни у фігурі почалися раніше. Водночас артистка наголошувала, що рішення про операцію було пов’язане передусім із її власними комплексами, а не з коментарями інших.

Після операції Трінчер не приховувала результат і не раз говорила — результатом мамопластики задоволена. Тепер вона регулярно підкреслює пишні форми й не боїться бути ще більш відвертою у кадрі.

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Анна Трінчер — до та після пластичної операції

Міша Романова — збільшила груди, але операція ледь не обернулася трагедією

Екссолістка «ВІА Гри» також змінювала свою зовнішність за допомогою пластики. Зокрема, Міша Романова збільшила груди, а раніше коригувала губи.

Однак історія її мамопластики виявилася особливо драматичною. Романова розповідала, що зробила операцію, не знаючи про вагітність. Через кілька тижнів після втручання вона дізналася, що перебувала на 16-му тижні вагітності та під час операції перенесла загальний наркоз. За словами артистки, вона була шокована тим, що вагітність не виявили під час попередніх обстежень.

Міша Романова — до та після пластичної операції

Раміна Есхакзай — операція не заради зміни зовнішності

Блогерка стверджує, що її звернення до пластичного хірурга було пов’язане зі здоров’ям. Так, 2022 року вона зробила септопластику — операцію з вирівнювання носової перегородки.

Вона наголошувала, що не хотіла змінювати форму носа, а головною причиною втручання були проблеми з диханням. Також під час операції їй видалили кісту.

Раміна Есхакзай — до та після пластичної операції

Софія Ротару — зовнішність зірки роками обговорюють через чутки про пластику

Співачка багато років залишається однією з українських знаменитостей, чия зовнішність викликає особливий інтерес. Якщо порівняти архівні фотографії артистки з її сучасними світлинами, очевидно, що з роками її образ змінювався.

Водночас конкретні пластичні операції Ротару не підтверджувала. Авжеж у медіа неодноразово з’являлися припущення про хірургічні втручання та косметологічні процедури, однак сама артистка ці чутки не коментувала.

Проте раніше пластичні хірурги припускали, що задля вічно молодого вигляду артистка робила підтяжки обличчя, пластику повік і колола ботокс. А колишня концертна директорка Ротару зізнавалася, що такими операціями вона «надмірно не захоплювалася», а просто домагалася результату «гарного обличчя, яке завжди приблизно одного віку».

Софія Ротару — до та після пластичної операції

Альона Омаргалієва — не планує серйозних втручань, але збільшила губи

Співачка не належить до артисток, які робили масштабні пластичні операції. В одному з інтерв’ю Альона розповіла, що щомісяця витрачає близько 500 доларів на догляд у косметолога, а лягти під ніж хірурга поки не планує.

Тим не менш, зірка робить ін’єкції ботоксу, біоревіталізацію та змінює розмір губ для неперевершеного вигляду на сцені. І додає, що дуже вибаглива до себе та зовнішності, а також інколи дослухається до чоловіка Тамерлана, якій закликає її «не переборщувати».

Альона Омаргалієва — до та після пластики губ

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