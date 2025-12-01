Фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стали батьками та показали новонародженого сина

Влада і Костянтин Ліберови / © instagram.com/libkos

Відомі українські військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стали батьками.

Радісною новино подружжя поділилося в Instagram. Закохані опублікували креативне фото з пологового будинку, на якому Костянтин та Влада лежать в піжамах на ліжку та тримають на руках крихітного новонародженого малюка.

Первісток Ліберових з'явився на світ ще 29 листопада. Однак лише зараз фотографи про це повідомили. Також закохані розсекретили, як назвали синочка. Костянтин та Влада дали хлопчикові незвичне ім'я Ной.

Влада та Костянтин Ліберови і їхній син / © instagram.com/libkos

"29.11.2025. Привіт, маленький Ной! Ми на тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело", - звернулись до малюка новоспечені батьки.

Фотографів з поповненням в родині активно вітають підписники, серед яких чимало знаменитостей. Теплі слова Ліберовим написали співачка Надя Дорофєєва, акторка Олена Кравець, ведуча Маша Єфросиніна та багато інших.

