ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стали батьками та показали новонародженого сина

Подружжя вже розсекретило незвичайне ім'я хлопчика.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Влада і Костянтин Ліберови

Влада і Костянтин Ліберови / © instagram.com/libkos

Відомі українські військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стали батьками.

Радісною новино подружжя поділилося в Instagram. Закохані опублікували креативне фото з пологового будинку, на якому Костянтин та Влада лежать в піжамах на ліжку та тримають на руках крихітного новонародженого малюка.

Первісток Ліберових з'явився на світ ще 29 листопада. Однак лише зараз фотографи про це повідомили. Також закохані розсекретили, як назвали синочка. Костянтин та Влада дали хлопчикові незвичне ім'я Ной.

Влада та Костянтин Ліберови і їхній син / © instagram.com/libkos

Влада та Костянтин Ліберови і їхній син / © instagram.com/libkos

"29.11.2025. Привіт, маленький Ной! Ми на тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело", - звернулись до малюка новоспечені батьки.

Фотографів з поповненням в родині активно вітають підписники, серед яких чимало знаменитостей. Теплі слова Ліберовим написали співачка Надя Дорофєєва, акторка Олена Кравець, ведуча Маша Єфросиніна та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно акторку Анну Сагайдачну запідозрили в третій вагітності. Артистка вже зізналась, чи дійсно чекає на поповнення в родині.

Дата публікації
Кількість переглядів
518
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie