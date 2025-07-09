- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 679
- Час на прочитання
- 2 хв
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стануть батьками: подружжя розсекретило стать первістка
У знаменитих фотографів незабаром відбудеться поповнення в родині. Влада Ліберова вагітна первістком.
Відомі українські військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стануть батьками.
Радісною новиною подружжя поділилася в Instagram. Ліберови говорять, що спочатку не наважувалися піти на цей крок, адже очікували, коли настане більш спокійний час. Утім, фотографи зрозуміли, що хочуть жити тут і зараз. Тож, Влада Ліберова вагітна первістком.
"Ми хочемо жити сьогодні і зараз, в незалежній Україні, в нашому Києві, виховувати нашого сина, для якого так довго шукали ідеальний час, поки не зрозуміли, що він ніколи не настане, бо його просто не існує. Ну або тут і зараз - це і є ідеальний час", - поділилася подружжя.
Закохані вже й встигли організувати оригінальне гендер-паті. Зокрема, спочатку Влада та Костянтин окремо одне від одного поділилися своїми очікуваннями. Згодом на даху будинку вони розрізали тортик, який спекла тітка майбутнього малюка. Врешті, виявилося, що в Ліберових буде син.
"Ми будемо батьками. В нас буде син. Ми щасливі. Побудьте щасливими разом із нами", - поділилося подружжя.
Зазначимо, Костянтин та Влада Ліберови познайомилися під час навчання в університеті. Спочатку вони просто товаришували, потім почали зустрічатися, а згодом і одружилися. Разом вони заснували сімейну справу – почали фотографувати. З початком повномасштабної війни вектор їхньої діяльності кардинально змінився. Вони стали військовими фотографами, документують на плівку наслідки ворожих обстрілів та показують злочини росіян. Окрім того, подружжя займається й волонтерством.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Олена-Христина Лебідь натякнула на вагітність. Знаменитість заінтригувала знімком, де в неї видніється округлий животик.