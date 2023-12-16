Фоззі з "ТНМК" розповів про 21-річного сина Ігоря Пелиха, який воює на передовій, і про його звання

Учасник українського гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, більше відомий як Фоззі, розповів про сина покійного журналіста Ігоря Пелиха.

Зокрема, 21-річний Іван Пелих від початку повномасштабної війни захищає Україну від російських окупантів. Хлопець керує дронами. Служити Іван пішов ще в кінці лютого. Спочатку він був у територіальній обороні, а згодом вирушив на схід воювати на передовій.

Син Ігоря Пелиха Іван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Як розповів Фоззі в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", 21-річний Іван вже командир взводу. Також музикант пригадав, що двічі вони надавали йому волонтерську допомогу. Вперше Фоззі зібрав кошти, аби Іван зміг придбати антидроновий комплекс, а вдруге – відправив його частині медичні наплічники.

"Іван воює. Він військовий. Він саме звертався, ми допомагали збирати йому кошти на антидроновий комплекс. Потім я відправляв знайомому два медичні наплічники, з'ясувалося, що це саме частині, де він командир взводу", - поділився Фоззі.

Син Ігоря Пелиха Іван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Нагадаємо, Іван Пелих – син покійного журналіста Ігоря Пелиха, життя якого обірвалося 8 травня 2009 року внаслідок моторошної ДТП. Сину ведучого було лише сім років. Також в Ігоря Пелиха є дві доньки – Соломія та Устина.

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