Фоззі з "ТНМК" вперше за довгий час розповів про дітей та зізнався, де перебуває його сім'я

Учасник українського гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, він же Фоззі, вперше за тривалий час розповів про свою родину.

До слова, музикант ретельно приховує подробиці особистого життя. Однак в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Сидоренко розповів про свою дружину та дітей. До слова, співак на початку повномасштабної війни вивіз сім'ю за кордон. Наразі ж вони планують повертатися. Щоправда, це станеться навесні, адже взимку з малими дітьми у разі блекаутів буде тяжко.

Олександр Сидоренко (Фоззі)

"Вони не в Україні. Я думаю, що вже через декілька місяців треба буде думати про їхнє повернення, але взимку в Києві з маленькими дітьми може бути тяжкувато. Сподіваюся, що вже навесні вони повернуться", - зізнався артист.

Також Сидоренко розповів, що час від часу йому вдається бачитися з родиною, можливо, раз на пів року. Артист навідує дружину та дітей, коли їздить з концертами до Європи. До слова, родина музиканта перебуває в Німеччині.

Олександр Сидоренко (Фоззі) / Фото: скриншот з відео

"Я в тому вигідному становищі, оскільки ми гастролювали в Європі не один раз, то я мав змогу їх бачити. Завдяки професії я маю змогу раз на пів року їх бачити", - поділився співак.

Зазначимо, Олександр Сидоренко вкрай рідко розповідає щось про дружину та дітей. Відомо, що артист одружений. Він із дружиною виховує доньку. Також 2020 року у Фоззі народилися двійнята – дівчинка та хлопчик.

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