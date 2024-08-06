Відомий український співак зізнався, чи готовий поповнити лави ЗСУ: "Ходив відмічався"

Артист розповів, чи перебуває зараз на обліку.
Учасник гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, він же Фоззі, розповів про власне ставлення до мобілізації.
За словами знаменитості, він не виключає, що може долучитися до лав ЗСУ й зараз планує вкотре оновлювати дані й проходити медкомісію. Водночас Фоззі пригадав курйоз, який трапився на початку повномасштабного вторгнення, коли його впізнав воєнком.
"Взяли на облік. А є люди, які не розглядають варіант (піти на фронт – прим. ред.)? Ми з бас-гітаристом пішли – його мобілізували, а мене трішки старше за нього – ні. Зараз "Резерв+" мене не знайшов, тому треба знову буде проходити медкомісію. Я ходив відмічався… Вони не знали, хто я, бо це був коронавірус і маски. Я щотижня ходив відмічався після ВЛК. А потім на восьмий тиждень зникла табличка "одягнути маску", я цього не зробив і з'ясувалося, що сусідній воєнком вініл у нас купив. Тоді вони вже зрозуміли, що я якийсь напівпокер", - розповів артист під час інтерв'ю "РБК-Україна".
Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула розповів, як навчає своїх двох доньок шанувати український військових.
Читайте також:
- Камалія вперше назвала причину розлучення з чоловіком після 20 років шлюбу та як він її образив
- Відомий актор зазнав серйозного поранення на фронті: "Черепно-мозкова травма та зашите обличчя"
- Новий сезон "Жіночого лікаря. Нове життя": Олексій Нагрудний знімається у серіалі з 6-місячним сином