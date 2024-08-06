Відомий український співак зізнався, чи готовий поповнити лави ЗСУ: "Ходив відмічався"

Учасник гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, він же Фоззі, розповів про власне ставлення до мобілізації.

За словами знаменитості, він не виключає, що може долучитися до лав ЗСУ й зараз планує вкотре оновлювати дані й проходити медкомісію. Водночас Фоззі пригадав курйоз, який трапився на початку повномасштабного вторгнення, коли його впізнав воєнком.

"Взяли на облік. А є люди, які не розглядають варіант (піти на фронт – прим. ред.)? Ми з бас-гітаристом пішли – його мобілізували, а мене трішки старше за нього – ні. Зараз "Резерв+" мене не знайшов, тому треба знову буде проходити медкомісію. Я ходив відмічався… Вони не знали, хто я, бо це був коронавірус і маски. Я щотижня ходив відмічався після ВЛК. А потім на восьмий тиждень зникла табличка "одягнути маску", я цього не зробив і з'ясувалося, що сусідній воєнком вініл у нас купив. Тоді вони вже зрозуміли, що я якийсь напівпокер", - розповів артист під час інтерв'ю "РБК-Україна".

Фоззі / Фото: instagram.com/metamorefozzey

Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула розповів, як навчає своїх двох доньок шанувати український військових.

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