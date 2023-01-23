Free the Leopards: Джамала, Осадча, Полякова та інші зірки вимагають надати Україні танки в новому флешмобі

В соціальних мережах розпочався справжній леопардовий бум під хештегом #freetheleopards. Цей флешмоб об'єднав європейців та українців, які закликають надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з російськими окупантами.

Катерина Осадча, Оля Полякова, Джамала та інші знаменитості також приєдналися до флешмобу й нагадали світові про важливість чинити опір ворогу. Для цього вони разом з іншими учасниками акції додали світлини у речах з леопардовим принтом і відповідним хештегом.

Катерина Осадча

Телеведуча додала два світлини в зеленому жакеті та сукні з тваринним малюнком. Зірка закликала усіх фанів доєднатися до акції.

"Нашій країні потрібні танки Leopard 2, ми закликаємо світ відгукнутися, адже наступними може бути будь-яка країна! Підтримуйте флешмоб! Фото з минулого, але такі актуальні зараз", - написала Катерина.

TVORCHI

Гурт також став одним із тих зірок, хто долучився до #freetheleopards. Учасники "Євробачення-2023" написали про важливий посил.

"Поки Німеччина досі вагається, чи надавати Україні танки Leopard 2, ми доєнуємося до флешмобу з відповідним закликом. Це важливо. Україні потрібні танки Leopard 2. Не мовчи, світе! Приєднуйтеся до хештегу і вимагайте проукраїнського рішення від уряду Німеччини, адже Україна щодня захищає себе та Європу від Росії", - пише гурт.

Джамала

Співачка поділилася світлиною в шубі та пояснила, чому так важливо взяти участь у флешмобі.

"Поки хтось тягне час, ми маємо діяти й тиснути. Приєднуюся до челенджу. Чим більше я злюся, тим більше я хочу донатити та всіляко допомагати. Але тільки цього недостатньо. Нам потрібна підтримка світу", - написала Джамала.

Оля Полякова

Оля Полякова згадала один зі своїх епатажних образів і також пояснила, для чого українцям танки.

"Підтримаємо разом флешмоб. Нам порібні "леопарди", щоб у наших ЗСУ було таке лице, а значить, щоб і у всіх нас #FreeTheLeopards", - написала співачка.

Тіна Кароль

Виконавиця також у незвичний спосіб доєдналася до флешмобу. Тіна додала у сторіз відео з фільтром, де навколо неї кружляли "леопардові" метелики.

alyona.alyona

А ось виконавиця alyona.alyona додала фото в домашньому образі, проте про важливість свого меседжу теж не забула. До речі, це фото вона зробила в Німеччині.

"Німеччина повинна почути нас і нарешті надати Україні "леопардів". Долучаюся до флешмобу, приєднуйтеся і ви, підтримавши Україну на інформаційному фронті! Фото було зроблене у Франкфурті-на-Майні в Німеччині з німецькою собакою сім‘ї латвійців та українців", - написала Альона.

Христина Решетнік

Дружина телеведучого Григорія Решетніка обрала леопардовий шарф, щоб привернути увагу до масштабної акції в Мережі.

"Дивлюся в дзеркало і бачу леопардів! Вам теж вони ввижаються усюди?" - підписала фото Христина.

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