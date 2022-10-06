Фролова, Гаєк, Беллуччі: зірки, які вперше стали мамами після 40 років

Знаменитості не поспішали ставати батьками, тож свого первістка вони народили після 40 років.

Народження дитини – це особливий момент у житті кожної жінки. Хтось рано стає мамою, а хтось – значно пізніше, аніж рекомендують лікарі.

Зокрема, чимало знаменитостей народили первістка після 40 років. Хтось із них активно займався кар'єрою, тож діти були не на часі, а хтось – тривалий час не міг завагітніти. Утім, знаменитості своїм прикладом показали, що після 40 років можна народити.

Редакція ТСН.ua підготувала добірку зірок, які пізно народили свого первістка.

Сальма Гаєк

Мексикансько-американська акторка не поспішала ставати мамою. Знаменитість тривалий час займалася розвитком кар'єри у Голлівуді. Утім, 2007 року сталися зміни в особистому життя Сальми. У березні вона вийшла заміж, а у вересні – вперше стала мамою. Акторка народила доньку Валентину у 41 рік.

Сальма Гаєк з донькою / Фото: Associated Press

Василіса Фролова

Відома телеведуча тривалий час не могла народити. Зірка ходила до різних лікарів, обстежувалася, але ніхто не давав позитивних результатів. Тому Вася вирішила забути про спроби стати мамою. І сталося диво - знаменитість завагітніла. У 43 роки Фролова вперше стала мамою. У зірки народився хлопчик, якого вона назвала Родіоном.

Василіса Фролова із сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Єва Лонгрія

Голлівудська акторка не поспішала народжувати, тож вперше Єва стала мамою у 42 роки. Так, 2016 року артистка вийшла заміж за Хосе Антоніо Бастона, а 2018 року – народила сина Сантьяго Енріке.

Ніколь Кідман

Відома австралійсько-американська акторка тривалий час не могла народити. Так, у шлюбі з Томом Крузом у Ніколь було дві вагітності. Перша сталася на початку стосунків акторів. Проте тоді у Кідман була позаматкова вагітність. Напередодні розлучення з Крузом в акторки стався викидень.

А 2006 року Кідман вийшла заміж за музиканта Кіта Урбана. Вже 2008 року Ніколь вперше стала мамою. У 40 років знаменитість народила доньку Сандей Роуз. Друга донька, Фейт Маргарет, з'явилася на світ завдяки сурогатній матері.

Ніколь Кідман з доньками / Фото: Getty Images

Ніколь також виховує двох усиновлених дітей: доньку Ізабеллу Джейн і сина Коннора Ентоні.

Моніка Беллуччі

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі має двох дітей, яких вона народила після 40 років. Вперше стала мамою Моніка у 40 років. Тоді вона народила доньку, яку назвала Дівою. У 45 років акторка знову стала мамою. Моніка народила доньку Леоні.

Голлі Беррі

Голлівудська акторка Голлі Беррі вперше стала мамою у 42 роки. Знаменитість 2008 року народила доньку, яку назвала Налою. Через п'ять років Голлі знову стала мамою. Акторка у 47 років народила сина Марсео. До речі, друга вагітність для зірки стала справжньою несподіванкою. За словами знаменитості, вона не планувала вагітніти. Ба більше, Голлі тоді вже стояла на порозі менопаузи.

Син Голлі Беррі / Фото: instagram.com/halleberry

Кортні Кокс

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс тривалий час намагалася завагітніти після того, як вийшла заміж за Девіда Аркетта. Утім, спроби подружжя були безуспішними. Кортні пережила сім викиднів.

Завдяки екстракорпоральному заплідненню Кортні змогла народити доньку Коко у 40 років. Знаменитість планувала стати мамою вдруге, та, на жаль, цього не сталося.

Кортні Кокс з донькою / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Камерон Діаз

Відома голлівудська акторка Камерон Діаз взагалі чути не хотіла про дітей. Утім, після того, як вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддона, то кардинально змінила свою думку. Тривалий час Камерон не могла народити. Через п'ять років безуспішних намагань, пара вдалася до ЕКО. Зрештою, у 47 років Камерон народила доньку Реддікс.

Камерон Діаз / Фото: Getty Images

Гіларі Свонк

Голлівудська акторка Гіларі Свонк поки ще не стала мамою, а лише готується до материнства. Так, вона завагітніла у 48 років і одразу двійнею. Для знаменитості це перша та дуже бажана і очікувана вагітність. Тож незабаром Гіларі з чоловіком, підприємцем Філіпом Шнайдером, стануть батьками.

Гіларі Свонк з чоловіком / Фото: Associated Press

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