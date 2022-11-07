Ексфронтмен "Ґринджол" через 17 років після "Євробачення-2005" зізнався, чому насправді розпався гурт

Екслідер гурту "Ґринджоли" Роман Калин через 17 років розповів, що насправді колектив припинив своє існування.

Музикант, який нещодавно записав пісню із переможцем "Голосу країни-11" Сергієм Лазановським, зізнався, що причиною розпаду гурту було не лише участь у "Євробаченні-2005", де вони посіли 19 місце.

На думку Романа, гурт став заручником політичної ситуації в країні, а їхня пісня "Разом нас багато" символом "Помаранчевої революції".

"Євробачення" – це лотерея, результат передбачити неможливо! Як доказ – один із українських гуртів зайняв ще нижче місце, ніж ми, і він не перестав існувати. Інша справа, як про це пишуть ЗМІ, як це подають критики і, знову ж, я вважаю, тут не обійшлось без політики...Дуже вже нас сплели з політичними розбірками в Україні того часу, і всіх більше цікавило наше політичне кредо, аніж музика. І коли ти розумієш, що тобі або все життя відбиватись від якихось політичних звинувачень і якимось чудом просувати свою музику, або просто робити музику і за це отримувати кошти на життя, то вибір стає очевидним", - розповів Калин у інтерв'ю "КП в Україні".

Нагадаємо, що під час участі у "Євробаченні-2005" гурт "Ґринджоли" посів 19 місце, що стало другим найнижчим результатом за усю історію участі Україні у пісенному конкурсі. Найгірший результат - 24-е місце - належить рок-гурту O.Torvald.

Зараз учасники із України починають активну підготовку до "Євробачення-2023". Сьогодні стало відомо, кого українці хочуть бачити у складі журі на національному відборі.

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