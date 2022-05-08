Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у ювілей попросив у фанів про єдиний подарунок

Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець святкує день народження.

8 травня йому виповнюється 40. У якості подарунка на честь ювілею артист попросив своїх прихильників та друзів підтримати та підписати петицію "Врятуйте Маріуполь".

Про це він написав на своїй сторінці у Мережі.

"У мене ДН сьогодні! Зробіть подарунок – підпишіть петицію задля людей, які залишаються заблокованими в Маріуполі! Заздалегідь дякую за вітання і роботу над петицією. Обіймаю кожного і кожну! Слава Україні!!!" – зазначив він.

Сергій Танчинець / instagram.com/sergii_tanchynets

Також, Сергій додав посилання на сайт, де активісти створили петицію із закликом врятувати усіх, хто перебуває на території заводу "Азовсталь".

Звернення адресоване ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу з вимогою провести невідкладну процедуру Extraction. Це означає евакуацію всіх цивільних, всіх поранених, тіл загиблих та всіх військовослужбовців України із заблокованого Маріуполя.

Зауважимо, Сергій Танчинець 24 лютого разом з колективом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зайнявся волонтерською діяльністю. Сергій розвозить на концертному бусі гуманітарну допомогу та евакуює людей. Також співак організовує концерти для військових.

Нагадаємо, лідер U2 після концерту у київському метро поїхав до звільнених від окупантів Бучі та Ірпеня. Зокрема, в Ірпені вони обговорювали можливість проведення благодійних концертів, щоб зібрати кошти на відбудову напівзруйнованого російськими окупантами міста.

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