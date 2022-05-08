Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у ювілей попросив у фанів про єдиний подарунок

Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у ювілей попросив у фанів про єдиний подарунок

Дата публікації
Перегляди
1231
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у ювілей попросив у фанів про єдиний подарунок

Сергій Танчинець / instagram.com/sergii_tanchynets

Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець святкує день народження.

8 травня йому виповнюється 40. У якості подарунка на честь ювілею артист попросив своїх прихильників та друзів підтримати та підписати петицію "Врятуйте Маріуполь".

Про це він написав на своїй сторінці у Мережі.

"У мене ДН сьогодні! Зробіть подарунок – підпишіть петицію задля людей, які залишаються заблокованими в Маріуполі! Заздалегідь дякую за вітання і роботу над петицією. Обіймаю кожного і кожну! Слава Україні!!!" – зазначив він.

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергій Танчинець / instagram.com/sergii_tanchynets

Також, Сергій додав посилання на сайт, де активісти створили петицію із закликом врятувати усіх, хто перебуває на території заводу "Азовсталь".

Звернення адресоване ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу з вимогою провести невідкладну процедуру Extraction. Це означає евакуацію всіх цивільних, всіх поранених, тіл загиблих та всіх військовослужбовців України із заблокованого Маріуполя.

Зауважимо, Сергій Танчинець 24 лютого разом з колективом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зайнявся волонтерською діяльністю. Сергій розвозить на концертному бусі гуманітарну допомогу та евакуює людей. Також співак організовує концерти для військових.

Нагадаємо, лідер U2 після концерту у київському метро поїхав до звільнених від окупантів Бучі та Ірпеня. Зокрема, в Ірпені вони обговорювали можливість проведення благодійних концертів, щоб зібрати кошти на відбудову напівзруйнованого російськими окупантами міста.

Захисники Маріуполя знищили 2500 російських військових та 60 танків

Захисники Маріуполя знищили 2500 російських військових та 60 танків

Читайте також:

Наступна публікація