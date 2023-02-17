Фронтмен гурту Scorpions висловив своє захоплення українцями: "Можу лише схилити голову"

Лідер німецького гурту Scorpions Клаус Майне підтримав українців під час повномасштабної війни з Росією.

Музикант розповів, що від початку війни він приголомшений тим, наскільки сильно наш народ любить свою країну та здатен заради неї протистояти ворогу. У розмові з Олексієм Сухановим Майне поділився, чим ще його захоплюють українці.

"Я дуже приголомшений тим, наскільки вони віддані своїй країні під час війни. Вогонь, який палає в їхніх серцях. Вони всі патріоти. Я не думаю, що є щось більше, аніж це відчуття - не тікати, а сказати: "Я протистою цій важкій та небезпечній ситуації, яка може забрати моє життя, або життя моїх близьких, але я буду тут і моя країна може на мене покластися". Перед цим я можу лише схилити голову та стати навколішки. Це неймовірно", - сказав лідер гурту Scorpions.

Фото: scorpions/Instagram

Свій особливий зв'язок з нашою країною Майне відчув ще декілька років тому під час свого туру Україною. 2012 року з життя пішла мати музиканта, саме тоді він давав концерт у Харкові, а за декілька днів у Львові.

"Я на гастролях у Харкові отримав звістку про смерть моєї мами і це була дуже шокуюча звістка. Її поховали за декілька днів і одразу ж після цього відбувався наш концерт у Львові. Наші українські знали, що я декілька днів тому поховав свою мати. Вони стояли перед сценою і піднімали догори банери "Клаус, ми з тобою!". Це був для мене надзвичайно емоційний момент, який назавжди поєднав мене з Україною. Я ніколи його не забуду", - розповів Майне.

Нагадаємо, що влітку 2022 гурт Scorpions заспівав на концерті підняв синьо-жовтий прапор і заспівав хіт Winds of Change, змінений для України.

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