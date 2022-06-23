Фронтмен "Корупції" заявив, що Бардаш планує переїхати до Росії та отримати громадянство

Фронтмен гурту "Корупція", український співак Міша Крупін заявив, що його продюсер Юрій Бардаш планує переїхати до Російської Федерації.

Так, нещодавно підопічний Бардаша, артист Wellboy та саундпродюсер Євген Тріплов оголосили про розрив співпраці з Юрою. Усе через те, що він так і не засудив Росію за війну в Україні. Зараз продюсер перебуває у Грузії і, схоже, не планує повертатися до України.

Зі свого боку, Крупін розповів, що Бардаш навіть має намір отримати громадянство країни-агресорки. Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу ISLND TV.

"Паспорта (російського – Ред.) у нього ще немає. Його не так легко отримати. Він зараз у Грузії. Але, як я зрозумів, він справді збирається туди перебиратися. До Росії", – зазначив музикант.

Крупін додав, що йому боляче за позицію та вчинки свого творчого наставника.

"Відчуваю, що нас просто кинули. Кинули заради... Спочатку ми ще спілкувалися. А далі почалося з серії "Націоналізм – ворог людства", "Чого ви не постите, як там на Донбасі", ось ця вся шарманка... Ми ще відмиватимемося від цього, я впевнений", – додав репер.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч відреагував на заяву радник глави ОП Олексія Арестовича щодо представників ЛГБТ-спільноти. Як зазначив шоумен, за цією логікою він би вже давно став трансгендером.

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