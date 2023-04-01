Фронтмена російського гурту Ногу свело! оголосили "іноагентом" у РФ після пісні на підтримку України

Російського музиканта Максима Покровського російська влада оголосила "іноземним агентом".

Від початку повномасштабної війни разом зі своїм гуртом Ногу свело! музикант виступив проти Путіна. Така позиція дуже не сподобалася владі Кремля, тому Покровського внесли до "чорного списку", йдеться на сайті мін'юсту пропагандистів.

Зазначимо, що також проти артиста було відкрито адміністративну справу "про дискридитацію армії рф" за його пісню "Нам не нужна война", в якій Покровський висловив свою антивоєнну позицію.

Музикант вже встиг емоційно відреагувати на нове звання та додав відео з красномовною "піснею іноагента".

"Зайшли з одного боку – не вийшло. Справа про дискредитацію армії була припинена кілька днів тому. Сьогодні вирішили зайти з іншого боку: тепер я – іноагент. Популярність 2023, пробач Господи! Я у всіх новинах. Прошу зауважити, я цього "гайпа" не замовляв", - написав Покровський.

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