Футболіст Андрій Пятов розлучається з дружиною після 19 років шлюбу

Відомий український футболіст Андрій Пятов, який грає на позиції воротаря, розлучається з дружиною.

Ініціатором розриву стала саме Юлія. Вона подала заяву на розірвання шлюбу до Печерського суду Києва 28 жовтня цього року. Принаймні, про це свідчить запис в блоці "Стан розгляду судових справ". Андрій Пятов виступає відповідачем, а Юлія – позивачем.

Андрій Пятов розлучається з дружиною / Фото: court.gov.ua

Що стало причиною розлучення – невідомо. Подружжя поки що не давало публічних коментарів з цього приводу. До слова, лише пів року тому пара вітала одне одного з 19-ю річницею сімейного життя, ділилася романтичними фото та присвячувала ніжні слова.

Андрій Пятов із дружиною / Фото: instagram.com/piat30

Зазначимо, Андрій Пятов одружився з Юлією у червні 2005 року. Вже наступного у пари народився первісток – дівчинка Даша. Також вони виховують доньок Мілану та Маю і сина Лева.

Нагадаємо, раіше шоумен Андрій Бєдняков оголосив про розлучення з дружиною, акторкою Анастасією Короткою, після 10 років шлюбу. Нещодавно ведучий емоційно прокоментував їхній розрив.

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