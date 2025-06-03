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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2300
Час на прочитання
2 хв

Футболіст Бражко вперше звернувся до Даші Квіткової на тлі чуток про їхній роман

Блогерка жартома розсекретила, що допомогло їй знайти обранця. Тим часом футболіст відповів Квітковій на це.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Бражко та Даша Квіткова

Володимир Бражко та Даша Квіткова

Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко вперше звернувся до блогерки Даші Квіткової, з якою його підозрюють в романі.

Парочка доволі пікантно поспілкувалася одне з одним у коментарях в Tik Tok. Зокрема, там Даша опублікувала гумористичний ролик. Блогерка пожартувала, що з'їла у новорічну ніч 12 виноградинок поки лунав бій курантів та запила це все шампанським. Завдяки цьому нібито наступний рік буде наповнений щастям, удачею та благополуччям. Далі у відео Квіткова продемонструвала, що саме після цього ритуалу й зустріла обранця. Знаменитість показалася в обіймах м'язистого чоловіка, обличчя якого приховала.

Даша Квіткова

Даша Квіткова

Повз відео не зміг пройти Володимир Бражко. До слова, саме з ним Даші приписують роман. Футболіст лиш жартома зазначив: "Виходить, що це все виноград". Також спортсмен додав смайлики, серед яких було біле сердечко. Квіткова не була багатослівною. Блогерка залишила лайк під його коментарем та відповіла Бражку смайликом у вигляді винограду.

Коментарі під відео Даші Квіткової

Коментарі під відео Даші Квіткової

Чутки про роман Даші Квіткової та Володимира Бражка – що відомо

Першими про їхні стосунки заговорили ЗМІ. Видання "РБК-Україна" з посиланням на інсайдера повідомило, що парочка крутить роман і зовсім це не приховує.

Згодом у Мережі з'явилося відео, де блогерка та спортсмен були разом на весіллі друзів. Що цікаво, Володимир тримав Дашу за руку, а потім взагалі поцілував у щічку.

Наразі ані Квіткова, ані Бражко не коментують тему особистого життя. Та нещодавно блогерка все ж таки висловилася про приписаний їй роман із футболістом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2300
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