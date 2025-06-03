Футболіст Бражко вперше звернувся до Даші Квіткової на тлі чуток про їхній роман

Володимир Бражко та Даша Квіткова

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Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко вперше звернувся до блогерки Даші Квіткової, з якою його підозрюють в романі.

Парочка доволі пікантно поспілкувалася одне з одним у коментарях в Tik Tok. Зокрема, там Даша опублікувала гумористичний ролик. Блогерка пожартувала, що з'їла у новорічну ніч 12 виноградинок поки лунав бій курантів та запила це все шампанським. Завдяки цьому нібито наступний рік буде наповнений щастям, удачею та благополуччям. Далі у відео Квіткова продемонструвала, що саме після цього ритуалу й зустріла обранця. Знаменитість показалася в обіймах м'язистого чоловіка, обличчя якого приховала.

Даша Квіткова

Повз відео не зміг пройти Володимир Бражко. До слова, саме з ним Даші приписують роман. Футболіст лиш жартома зазначив: "Виходить, що це все виноград". Також спортсмен додав смайлики, серед яких було біле сердечко. Квіткова не була багатослівною. Блогерка залишила лайк під його коментарем та відповіла Бражку смайликом у вигляді винограду.

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Коментарі під відео Даші Квіткової

Чутки про роман Даші Квіткової та Володимира Бражка – що відомо

Першими про їхні стосунки заговорили ЗМІ. Видання "РБК-Україна" з посиланням на інсайдера повідомило, що парочка крутить роман і зовсім це не приховує.

Згодом у Мережі з'явилося відео, де блогерка та спортсмен були разом на весіллі друзів. Що цікаво, Володимир тримав Дашу за руку, а потім взагалі поцілував у щічку.

Наразі ані Квіткова, ані Бражко не коментують тему особистого життя. Та нещодавно блогерка все ж таки висловилася про приписаний їй роман із футболістом.

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