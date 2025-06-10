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Футболіст Бражко випадково видав правду про роман із Дашею Квітковою
Володимир Бражко проговорився, що їх із Дашею Квітковою насправді пов'язує. У Мережі підозрюються, що між парочкою роман.
Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко випадково видав всю правду про роман з українською блогеркою Дашею Квітковою.
Вже тривалий час у Мережі підозрюють, що між парочкою роман. Спортсмен та блогерка не коментують, що насправді їх пов'язує, але своєю поведінкою натякають, що між ними дійсно є романтичний зв'язок.
До слова, нещодавно їх знову заскочили разом. Володимир у складі молодіжної збірної вирушав на Євро-2025. Проводжала спортсмена Даша Квіткова. Блогерка привезла Бражка до місця збору футболістів, після цього вони обійнялися та поцілувалися. Момент потрапив на відео YouTube-каналу "Взбірна".
Ведучий Андрій Іолкін не зміг стриматися та поцікавився у Володимира, хто ж його привіз. На що футболіст випадково видав, що дівчина. Таким чином спортсмен підтвердив, що між ними з Квітковою дійсно роман.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Бражко публічно звертався до Даші Квіткової. Спортсмен відреагував на зізнання блогерки, яка розкрила, що ж їй допомогло знайти кохання.