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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Футболіст Бражко випадково видав правду про роман із Дашею Квітковою

Володимир Бражко проговорився, що їх із Дашею Квітковою насправді пов'язує. У Мережі підозрюються, що між парочкою роман.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даша Квіткова та Володимир Бражко

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко випадково видав всю правду про роман з українською блогеркою Дашею Квітковою.

Вже тривалий час у Мережі підозрюють, що між парочкою роман. Спортсмен та блогерка не коментують, що насправді їх пов'язує, але своєю поведінкою натякають, що між ними дійсно є романтичний зв'язок.

До слова, нещодавно їх знову заскочили разом. Володимир у складі молодіжної збірної вирушав на Євро-2025. Проводжала спортсмена Даша Квіткова. Блогерка привезла Бражка до місця збору футболістів, після цього вони обійнялися та поцілувалися. Момент потрапив на відео YouTube-каналу "Взбірна".

Ведучий Андрій Іолкін не зміг стриматися та поцікавився у Володимира, хто ж його привіз. На що футболіст випадково видав, що дівчина. Таким чином спортсмен підтвердив, що між ними з Квітковою дійсно роман.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Бражко публічно звертався до Даші Квіткової. Спортсмен відреагував на зізнання блогерки, яка розкрила, що ж їй допомогло знайти кохання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
152
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