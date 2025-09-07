ТСН у соціальних мережах

Гламур
156
1 хв

Футболіст Судаков заявив про "приліт" у будинок й показав наслідки масованої атаки на Київ

Жахливий нічний обстріл столиці 7 вересня понівечив майно зіркової родини. Вагітна дружина спортсмена розповіла про їхній стан.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Георгій Судаков з дружиною, їхня квартира у Києві після нічної атаки 7 вересня

Георгій Судаков з дружиною, їхня квартира у Києві після нічної атаки 7 вересня

У ніч проти 7 вересня Київ пережив одну з наймасованіших атак — російські війська випустили по столиці 805 дронів-камікадзе та понад десять крилатих ракет. У результаті нічного терору постраждала й зіркова родина — футболіст "Шахтаря" Георгій Судаков з дружиною Лізою, з якою вони очікують на другу дитину.

Так, вагітна Ліза Судакова в Instagram повідомила, що їхній будинок зазнав удару. Вона опублікувала фото з місця подій: вибиті двері та вікна, пошкоджені конструкції, понівечені авто поблизу. Подекуди видніються місця загоряння. Усередині житла — також повна розруха й сліди диму.

Сторіз Лізи Судакової

Сторіз Лізи Судакової

Сторіз Лізи Судакової

Сторіз Лізи Судакової

На щастя, попри масштабні руйнування, сама родина не постраждала. Дружина спортсмена запевнила, що з ними все гаразд.

"Страшна ніч. Приліт в наш будинок. Дякую Богу, що живі", — написала Ліза у своєму Instagram.

Своєю чергою Георгій у Telegram-каналі теж не стримував емоцій від побаченого: "Йо**** орки, приліт в наш будинок… Вони будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку".

Допис Георгія Судакова

Допис Георгія Судакова

Сторіз Лізи Судакової

Сторіз Лізи Судакової

Зазначимо, внаслідок нічної атаки було пошкоджено десятки цивільних будівель у різних районах столиці, виникали значні пожежі. Станом на ранок відомо щонайменше про 20 поранених. На жаль, з-під завалів вже дістали тіла матері та її двомісячної дитини. Їх вбила росія.

