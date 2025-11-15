Жуль Кунде й Юліана Дементьєва

Захисник каталонської «Барселони» та збірної Франції Жуль Кунде одружився з українською моделлю Юліаною Ясімовою.

Принаймні так пишуть французькі медіа, хоча спортсмен ретельно оберігає особисте життя від сторонніх очей. За даними tribuna.com, роман футболіста та українки триває від 2021 року. Пара познайомилася нібито на одному з показів під час Тижня моди. А після цього між ними зав’язався роман, який вони старанно приховують від публіки.

До того ж за чутками парочка нещодавно зіграла таємне весілля. Але насправді жодних підтверджень цієї інформації немає. Ба більше, в Instagram у Юліани та Жуля немає спільних фото і вони навіть не підписані одне на одного — жодних натяків на роман.

Юліана Дементьєва / © instagram.com/yulianadementyeva

До слова, Юліана Ясімова, яка у соцмережах називає себе Юліаною Дементьєвою, народилася у Києві й успішно розвиває кар’єру в моделінгу. Вона співпрацює з топовими світовими брендами, бере участь у модних тижнях та має понад 89 тисяч підписників в Instagram.

Також відомо, що 37-річна модель раніше була одружена з бізнесменом і колишнім депутатом В’ячеславом Костянтинівським. У пари є спільна донька Стефанія, яка народилася 2010 року. Інформації про їхнє офіційне розлучення в публічному доступі також немає. Щоправда, у фотоблогу Юліани все ж можна побачити спільні кадри з батьком її дитини ще за 2020 рік.