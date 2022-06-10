Футболка Кузьми, панамка Псюка та Jaguar Гіра: за які гроші продали речі зірок на аукціонах для ЗСУ

Футболка Кузьми, панамка Псюка та Jaguar Гіра: за які гроші продали речі зірок на аукціонах для ЗСУ

Від початку повномасштабної війни люди з усього цивілізованого світу намагаються допомогти Україні.

Також максимально об’єднуються українські та світові зірки, аби зібрати гроші для тих, хто постраждав від жахливих дій російських загарбників. Зокрема, артисти долучаються до благодійних аукціонів, де продають особисті речі.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, скільки грошей вдалося виручити знаменитостям на аукціонах для ЗСУ.

Сукня-вишиванка Джамали – 5639 євро

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала продала на аукціоні Europop for Ukraine свою сукню, в якій вона відкривала "Євробачення-2017". Вишиванку придбали за 5639 євро (173 тисячі гривень). Кошти передадуть до фонду Yellow-Blue Foundation. Це благодійна організація, яка підтримує ЗСУ та українців, що постраждали від війни.

Кубок Kalush Orchestra – 900 тисяч доларів

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг у конкурсі пісні "Євробачення-2022", продав кришталевий кубок на благодійному аукціоні.

Музиканти продали нагороду майже за мільйон доларів, а саме за 900 тисяч. Днями артисти показали фото та назвали ім'я українця, який віддав за нагороду шалену суму.

Фірмова панамка Олега Псюка – 11 мільйонів гривень

Фото: eurovision.tv

Фронтмен гурту-переможця "Євробачення-2022" Kalush Orchestra – Олег Псюк – продав на аукціоні свою фірмову рожеву панамку, у якій він співав на конкурсі у Турині. Її придбали за 11 мільйонів гривень.

Побачення з КилимМеном – 7500 гривень

Влад Курочка / Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Брейкдансер Влад Курочка, який замінив МС КилимМена у гурті Kalush Orchestra для виступу на "Євробаченні-2022", продав на благодійному аукціоні побачення з собою. Початкова ціна лота становила 300 гривень, а кожен наступний крок – 100 грн. У результаті, за зустріч із танцівником в онлайн-форматі віддали 7500 гривень. Ці гроші підуть на укомплектування 77-го батальйону сил ТрО ЗСУ.

Футболка Кузьми – 255 тисяч гривень

Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Донька лідера гурту "Скрябін" Андрія "Кузьми" Кузьменка віддала на аукціон особисту річ легендарного артиста – футболку з написом Georgia. У ній Кузьма, зокрема, виступав на фестивалі "Файне місто" 2014 року, де зі сцени послав Путіна. Її купили за 255 тисяч гривень. Кошти підуть на авто для ЗСУ та до Благодійного фонду ім. Кузьми Скрябіна, який займається закупівлею медикаментів та медичного обладнання для потреб військових та цивільного населення.

Провокативні NFT від Мадонни – 600 тисяч доларів

Auctions for the Mother of Creation triptych, by @beeple and @Madonna, are now live on @SuperRare



Mother of Nature, Mother of Evolution and Mother of Technology are priced at 0.00035774 ETH ($1 USD) with a 2 day auction



Bid now: https://t.co/czIF2giJu3 pic.twitter.com/dTqOl3AIJA — SuperRare (@SuperRare) May 11, 2022

Американська співачка Мадонна та цифровий художник Beeple продали провокативну NTF-колекцію Mother of creation. Три відео, де цифрова Медж народжує рослини, метеликів та механічну гусінь, продали за понад 600 тисяч доларів. Ці кошти розподілять між трьома благодійними організаціями. Серед них український фонд "Голоси дітей" – він ще від 2015 року опікується неповнолітніми, які постраждали від російської агресії.

Колекційний Jaguar Річарда Гіра – 31750 доларів

Аби допомогти Україні, голлівудський актор Річард Гір продав свій колекційний кабріолет Jaguar XK8. Машина 1999 року пішла з молотка аукціону за 31750 доларів. Виручені кошти отримають два благодійні фонди – World Central Kitchen та Open Arms Ukraine.

Нагадаємо, тим часом артисти-путіністи Лепс, Дюжев, Майданов і Жасмін приїхали з концертами до "ДНР". Останнім часом російські виконавці, які підтримують вбивчий режим Путіна, активно приїжджають до окупованих Росією українських територій.

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