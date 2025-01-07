Г'ю Джекман підтвердив роман із відомою акторкою, з якою зраджував дружину

Австралійський актор, зірка стрічки "Люди Ікс" Г'ю Джекман підтвердив роман з американською акторкою Саттон Фостер.

Можна ствердно говорити про стосунки парочки після того, як їх заскочили на романтичному побаченні. Закохані разом провели час за вечерею. 56-річний Г'ю Джекман одягнув світлі джинси, сіру футболку та темну куртку. Тим часом 49-річна Саттон для побачення обрала оливкову сукню та коричневий тренч.

Г'ю Джекман та Саттон Фостер / Фото: Associated Press

Парочка не стримувала своїх почуттів. Закохані мило прогулювалися, при цьому тримаючись за руки. Актори усміхалися одне одному, про щось розмовляли та весело проводили час. Папараці видання People встигли зробити фото Джекман та Саттон.

Г'ю Джекман та Саттон Фостер / Фото: Associated Press

Зазначимо, восени 2023-го Г'ю Джекман розлучився з дружиною Деборою-Лі Фернесс, з якою прожив у шлюбі 27 років. Виявилося, що сталося це через Саттон Фостер. Одразу після новин про розлучення Джекмана інсайдери розкрили, що актор закрутив роман із колегою на знімальному майданчику ще коли перебував у шлюбі. Дебора-Лі Фернесс про це дізналася і подала на розлучення. Згодом і Фостер оголосила про розрив із чоловіком.

Читайте також: