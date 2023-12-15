Г'ю Джекман після розлучення закрутив роман з заміжньою акторкою: фото

Інсайдер розповів, що роман Джекмана і Саттон Фостер у кінотусовці ані для кого не секрет.

Австралійський актор, зірка стрічки "Люди Ікс" Г'ю Джекман після розлучення з Деборою-Лі Фернесс закрутив новий роман.

Подейкують, що Джекман по вуха закохався у свою колегу за м'юзиклом "Музикант", акторку Саттон Фостер. До речі, вона відома глядачам за ролями у картинах "Інстинкт", "Цього ранку в Нью-Йорку", "Елементарно".

З Фостер актор познайомився на Бродвеї, де вони разом грали від 2021 до 2023 року. Як пише видання In Touch Weekly, Фостер, яка молодша від Джекмана на сім років, заміжня. Втім, для закоханого актора це не стало на заваді:

Г'ю Джекман та Саттон Фостер під час гри на Бродвеї / Фото: Associated Press

"Він не тямився від Саттон відтоді, як зустрів її. Він ходив за нею всюди, як цуценя!" – розповів інсайдер.

Г'ю Джекман та Саттон Фостер / Фото: Associated Press

Сам Г'ю Джекман інформацію про стосунки з Саттон Фостер поки ані підтвердив, ані спростував. Втім, джерело додало, що на Бродвеї, де Джекман і Фостер разом грали, їхні стосунки ані для кого не секрет.

Г'ю Джекман та Саттон Фостер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у середині вересня Г'ю Джекман шокував, що після 27 років шлюбу він розлучається зі своєю дружиною Деборою-Лі Фернес. Джекман і Фернесс мають двох названих дітей - 23-річного Оскара і 18-річну Аву. Тепер експодружжю належить поділити спільно нажите майно, вартість якого складає 290 млн доларів.

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