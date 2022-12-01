Г'ю Джекман показав дружину і привітав її з 67-річчям

Зірка стрічки "Люди Ікс", голлівудський актор Г'ю Джекман поділився рідкісним фото зі своєю дружиною Деборою Лі Фернесс.

На сторінці в Instagram зірка розмістив миле селфі з коханою та привітав її з днем народження, яке вона відсвяткувала 30 листопада. Джекман подякував дружині за тепло та любов, які вона дарує їй щодня, а також зізнався їй у коханні.

"Вітаю з днем народження мою надзвичайну дружину. Вже 28-й раз я святкую цей день з тобою. Ти навчила мене багатьом речам, зокрема, як святкувати. Святкувати життя, родину, дружбу та кохання. Твоє світло та радість запалює все навколо тебе! Я гріюся в цьому сяйві щодня. Я кохаю тебе", - написав Джекман.

Г'ю Джекман з дружиною / Фото: instagram.com/thehughjackman

Г'ю Джекман та Дебора Лі Фернесс одружилися 1996 року. Ось вже 26 років пара живе у щасливому шлюбі. Й навіть різниця у віці, Дебора старша від чоловіка на 13 років, не заважає закоханим розуміти одне одного та бути на одній хвилі.

У пари є двоє названих дітей – син Оскар Максиміліан, який народився 2000-го, та донька Ава Еліот, яка з'явилася на світ 2005-го року.

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