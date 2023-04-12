Г'ю Джекман показав рідкісне фото з 67-річною дружиною та привітав її з річницею весілля

Відомий австралійський актор, зірка стрічки "Люди Ікс" Г'ю Джекман розповів про свято у його родині.

11 квітня актор та його дружина Дебора Лі Фернесс відсвяткували річницю шлюбу. Пара разом вже 27 років, у народі цю дату називають весіллям "червоного дерева".

Про важливу у їхньому житті річницю Джекман розповів на сторінці в Instagram. Артист розмістив кадр, на якому зображений з коханою на тлі вечірнього міста. Подружжя ніжно обіймається та усміхається:

Г'ю Джекман з дружиною / Фото: instagram.com/thehughjackman

"Я кохаю тебе, Деб. Сьогодні 27 річниця нашого весілля. 27 років!! Я так сильно тебе кохаю. Разом ми створили прекрасну сім'ю. І життя. Твій сміх, твій дух, щедрість, гумор, зухвалість, сміливість і вірність — це неймовірний подарунок для мене. Я кохаю тебе всім серцем", - написав під світлиною актор.

Дебора Лі Фернесс і Г'ю Джекман одружилися 1996 року / Фото: instagram.com/thehughjackman

Зазначимо, що Г'ю Джекман та акторка Дебора Лі Фернесс одружилися 1996 року. Дебора старша від чоловіка на 13 років. У пари є двоє всиновлених дітей – 23-річний син Оскар Максиміліан та 18-річна донька Ава Еліот. Закохані намагалися завести біологічних дітей, втім Дебора перенесла два викидні, після чого вони з Г'ю вирішили всиновити дітей.

Читайте також: