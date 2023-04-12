Г'ю Джекман показав рідкісне фото з 67-річною дружиною та привітав її з річницею весілля

Подружжя разом вже 27 років.
Відомий австралійський актор, зірка стрічки "Люди Ікс" Г'ю Джекман розповів про свято у його родині.
11 квітня актор та його дружина Дебора Лі Фернесс відсвяткували річницю шлюбу. Пара разом вже 27 років, у народі цю дату називають весіллям "червоного дерева".
Про важливу у їхньому житті річницю Джекман розповів на сторінці в Instagram. Артист розмістив кадр, на якому зображений з коханою на тлі вечірнього міста. Подружжя ніжно обіймається та усміхається:
"Я кохаю тебе, Деб. Сьогодні 27 річниця нашого весілля. 27 років!! Я так сильно тебе кохаю. Разом ми створили прекрасну сім'ю. І життя. Твій сміх, твій дух, щедрість, гумор, зухвалість, сміливість і вірність — це неймовірний подарунок для мене. Я кохаю тебе всім серцем", - написав під світлиною актор.
Зазначимо, що Г'ю Джекман та акторка Дебора Лі Фернесс одружилися 1996 року. Дебора старша від чоловіка на 13 років. У пари є двоє всиновлених дітей – 23-річний син Оскар Максиміліан та 18-річна донька Ава Еліот. Закохані намагалися завести біологічних дітей, втім Дебора перенесла два викидні, після чого вони з Г'ю вирішили всиновити дітей.
Читайте також:
- Настя Каменських спантеличила зізнанням, що вони з Потапом не разом
- Куди зникла Оля Фреймут: де перебуває ведуча і чим займається
- Олександр Волошин закрився у труні і нарвався на жорстку критику: "Йди борони Україну"
- Відомий український співак оголосив про концерти у Росії та шокував змінами у зовнішності