Г'ю Джекман показав зворушливий подарунок до дня народження від 7-річного хлопчика з Одеси

Зірка фільмів "Люди Ікс" Г'ю Джекман показав, який подарунок до дня народження отримав від хлопчика Кості з Одеси.

У своєму Instagram голлівудський актор поділився світлиною, на якій 7-річний українець позував із малюнком із зображенням Росомахи і підписом "З днем народження, Г'ю!".

Джекман зізнався, що був дуже зворушений таким привітанням т нагадав історію Кості та його родини своїм шанувальникам.

7-річний одесит подарував листівку Г'ю Джекману / Фото: instagram.com/thehughjackman

"У квітні цього року мій друг Костя тікав з України разом із UNICEF. Він у безпеці, здоровий і має перспективне майбутнє. Він зробив мені цю приголомшливу листівку на день народження", - розповів актор.

Нагадаємо, що Костя познайомився із Г'ю Джекманом ще у квітні. Хлопчик мав нагоду поспілкуватися із актором по відеозв'язку та показати свої малюнки.

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