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Г’ю Джекман повідомив про результати обстеження на рак шкіри та показав своє обличчя після біопсії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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158
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Г’ю Джекман повідомив про результати обстеження на рак шкіри та показав своє обличчя після біопсії

Г’ю Джекман / Фото: instagram.com/thehughjackman

Від 2013 року зірка боровся з хворобою.

Американський актор Г'ю Джекман пройшов чергове обстеження, що уникнути рецидиву онкологічного захворювання.

На своїй сторінці в Instagram зірка "Людей Ікс" розповів своїм шанувальникам, що зробив біопсію на носі, адже лікарі підозрювали в нього базальноклітинну карциному.

Після комплексу досліджень Джекман з радістю повідомив, що його аналізи показали негативний результат. Він записав відеозвернення, де показався з пластирем на носі.

"Мої біопсії дали негативний результат! Дякую за всю любов. Я відчуваю це!", - сказав актор.

Також Джекман попросив своїх шанувальників дбати про своє здоров'я та робити усе можливе щоб попередити захворювання. 

"Будь ласка, не забувайте користуватися сонцезахисним кремом з високим рівнем SPF. Як би ви не хотіли засмагу, воно того не варте", - сказав актор.

Нагадаємо, що від 2013 року у Г'ю Джекмана діагностували злоякісну карциному. З тих пір актор активно лікувався та переніс шість операцій з видалення пухлин.

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Дата публікації
Перегляди
158
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