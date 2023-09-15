Г'ю Джекман розлучається з дружиною після 27 років шлюбу

Австралійський актор, зірка стрічки "Люди Ікс" Г'ю Джекман подає на розлучення зі своєю дружиною Деборою-Лі Фернесс.

Несподіваною новиною пара поділилася після 27 років шлюбу. 54-річний Джекман та 67-річна Фернесс оголосили, що мають продовжувати свій шлях окремо. Таку заяву подружжя у коментарі виданню People.

"Ми були благословенні прожити майже 3 десятиліття разом як чоловік і дружина в чудовому, люблячому шлюбі. Зараз наш шлях змінюється, і ми вирішили розійтися, щоб продовжити наше індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим найвищим пріоритетом. Ми розпочинаємо цю наступну главу з вдячністю, любов'ю та добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння і повагу до нашого приватного життя, оскільки наша сім'я переживає цей перехідний період у нашому житті", - сказала зіркова пара.

Г'ю Джекман з дружиною / Фото: instagram.com/thehughjackman

Нагадаємо, що Г'ю Джекман та його дружина познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Кореллі" та одразу закохалися. Пара зіграла весілля вже через рік після знайомства - 11 квітня 1996 року. Джекман та Фернесс також мають двох спільних дітей - 23-річного Оскара і 18-річну Аву.

Г'ю Джекман з дружиною / Фото: instagram.com/thehughjackman

Для шанувальників новина про розлучення подружжя стало повною несподіванкою. Ще у квітні цього року Джекман ніжно вітав свою кохану з 27-ю річницею шлюбу.

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