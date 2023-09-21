Г'ю Джекман розлучається з дружиною: як колишні ділитимуть майно, вартість якого 290 млн доларів

На відомого австралійського актора, зірку стрічки "Люди Ікс" Г'ю Джекмана та його колишню дружину Дебору-Лі Фернесс чекає поділ спільного майна.

Західні ЗМІ дізналися, кому що дістанеться після розлучення. Зокрема, Джекман разом з колишньою ділитиме спільне майно, вартість якого оцінюється в 290 мільйонів доларів.

Та, схоже, колишні закохані не збирається робити скандалів та з'ясовувати, кому що дістанеться. Джекман та Фернесс хочуть розділили все майно порівно. Вони вважають, що за 27 років нажили чимало статків, які буде неабияк складно ділити. Тож колишні обрали найлегший варіант поділу.

Г'ю Джекман із колишньою дружиною / Фото: Associated Press

"Їхнє життя було настільки переплетеним, тому це надзвичайно складний і виснажливий процес — розділити все і з'ясувати, хто що отримає з точки зору активів і фінансів", - розповів інсайдер виданню US Weekly.

Зазначимо, колишнє подружжя має чимало спільної нерухомості. В їхній власності квартира та пентхаус у Нью-Йорці, а також квартира в Мельбурні та будинок у Гемптонсі.

Г'ю Джекман із колишньою дружиною / Фото: Associated Press

Що ж стосується дітей, то вони вже повнолітні. Зокрема, названому сину експодружжя Оскару 23 роки, а доньці Аві – 18.

Нагадаємо, нещодавно Г'ю Джекман приголомшив новиною, що розлучається з дружиною після 27 років шлюбу. Колишні заявили, що після розриву залишаться у чудових стосунках та не триматимуть образ одне на одного.

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