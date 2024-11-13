Г'ю Джекман у шлюбі зраджував дружину з відомою акторкою: в Мережі з'явилися докази

Нібито саме зрада актора стала причиною розлучення пари після 27 років шлюбу.

Австралійський актор, зірка стрічки "Люди Ікс" Г'ю Джекман зраджував дружину Дебору-Лі Фернесс з акторкою Саттон Фостер.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер виданню Us Weekly. Першою про зраду актора заговорила блогерка Таша Ластінг. До речі, тоді заяву Ластінг прокоментувала подруга Фернесс, яка зазначила, що вона має рацію.

Джерело видання також підтверджує слова блогерки. Повідомляється, що романтичні стосунки Джекмана та Фостер зав'язалися, коли вони разом грали у мюзиклі "Музикант" та обидва перебували у шлюбі.

Г'ю Джекман та Саттон Фостер / Фото: Associated Press

"Багато людей на Бродвеї знали і мовчали, тому що вони обидва такі добрі та чудові люди. Кожен поважав приватне життя. Зараз вони дійсно щасливі", - зазначає інсайдер.

Також джерело говорить, Фернесс дізналася про роман чоловіка на стороні останньою. Однак вона сподівалася врятувати шлюб. Коли ж Дебора-Лі зрозуміла, що чоловік не йде від коханки, то вони прийняли рішення розлучитися.

"Це, мабуть, була найстрашніша таємниця Бродвею, і Деборра-лі дізналася останньою", - додав інсайдер.

Г'ю Джекман із колишньою дружиною / Фото: Associated Press

До слова, Г'ю Джекман розлучився з дружиною восени 2023 року. Тим часом Саттон Фостер теж оголосила про розрив з чоловіком, але вже у жовтні цього року.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Мішель Андраде оголосила про розрив із заможним обранцем. У Мережі підозрюють, що це сталося через артистку Віру Брежнєву, з якою чоловік нібито закрутив роман.

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