Г'ю Джекман з 67-річною дружиною влаштували запальні танці навколо ялинки

Зіркове подружжя оригінально показало, як підготувалося до Різдва.
Зірка стрічки "Люди Ікс", голлівудський актор Г'ю Джекман разом з дружиною Деборою Лі Фернесс вже готові зустрічати Різдво 25 грудня.
Про що Джекман розповів на своїй сторінці в Instagram. Актор запостив кумедне відео, де разом з коханою танцює на тлі величезної ялинки, прикрашеної усілякими іграшками. Цікаво, що поруч з ялинкою встановлена картонна фігура колеги Джекмана, голлівудського актора Райана Рейнольдса у новорічному костюмі.
"Деб і я танцюємо на свята! Дякую Мішей та Педро за кроки та терпіння", - підписав ролик Г'ю, певно, дякуючи хореографам, які поставили йому з дружиною танець.
Нагадаємо, що на початку грудня дружина Г'ю Джекмана Дебора Лі Фернесс відсвяткувала день народження. Обраниці актора виповнилося 67 років. З цієї нагоди зірка стрічки "Люди Ікс" ніжно привітав кохану і подякував за її кохання та підтримку.
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