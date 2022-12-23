Г'ю Джекман з 67-річною дружиною влаштували запальні танці навколо ялинки

Зірка стрічки "Люди Ікс", голлівудський актор Г'ю Джекман разом з дружиною Деборою Лі Фернесс вже готові зустрічати Різдво 25 грудня.

Про що Джекман розповів на своїй сторінці в Instagram. Актор запостив кумедне відео, де разом з коханою танцює на тлі величезної ялинки, прикрашеної усілякими іграшками. Цікаво, що поруч з ялинкою встановлена картонна фігура колеги Джекмана, голлівудського актора Райана Рейнольдса у новорічному костюмі.

"Деб і я танцюємо на свята! Дякую Мішей та Педро за кроки та терпіння", - підписав ролик Г'ю, певно, дякуючи хореографам, які поставили йому з дружиною танець.

Нагадаємо, що на початку грудня дружина Г'ю Джекмана Дебора Лі Фернесс відсвяткувала день народження. Обраниці актора виповнилося 67 років. З цієї нагоди зірка стрічки "Люди Ікс" ніжно привітав кохану і подякував за її кохання та підтримку.

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