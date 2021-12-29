Г'ю Джекман захворів на коронавірус після третьої дози вакцини

Знаменитість назвав свої симптоми.

Відомий австралійський актор Г'ю Джекман підхопив коронавірус.

Зірка стрічки "Люди Ікс" захворів після того, як три тижні тому отримав бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Про це 53-річний знаменитість повідомив у своєму Instagram. Продюсер записав відеозвернення після того, як отримав позитивний тест. Він також зазначив, що це більше схоже на застуду та назвав свої симптоми: "Першіння в горлі та нежить".

"Я просто хотів, щоб ви чули це від мене. Я отримав позитивний тест на COVID. Легкі симптоми. Я з нетерпінням чекаю можливості повернутися на сцену якнайшвидше. Бажаю вам кохання у щасливому та здоровому новому році", – поділився він.

Нагадаємо, влітку у зірки "Росомахи" запідозрили рецидив раку шкіри. З онкологією актор боровся від 2013 року. Тоді він помітив невеличку пляму на носі, після чого йому видалили три злоякісних утворення з носа та одне - з плеча. 2017-го року актор переніс шосту за рахунком операцію проти раку.

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