Гага – з фанатом, Lida Lee – на музичній премії: епічні зіркові падіння

Зі знаменитостями також трапляються халепи.

Із зірками, як і з їхніми кумирами, також нерідко трапляються різні халепи.

Втім, випадковий конфуз знаменитості, на відміну від пригоди із шанувальником, може побачити весь світ і ще багато років його обговорювати. Адже дуже часто публікації з незграбними моментами стають мегапопулярними в Мережі.

Редакція сайту ТСН.uа пропонує читачам добірку карколомних зіркових падінь.

Леді Гага гепнулася разом із фанатом

Одним із таких стало падіння Леді Гаги у Лас-Вегасі. Співачка гепнулася разом із фанатом зі сцени просто на глядачів. Гага у рамках шоу застрибнула на нього, втім, бідолаха не втримався на ногах та бехнувся з кумиркою під сцену.

Мадонна не втримала рівновагу

Зі співачкою Мадонною неприємний інцидент стався 2015 року. Під час виступу на церемонії вручення премії BRIT Awards зірка не втримала рівновагу і боляче впала зі сходинок. За сценарієм танцівник мав ефектно зняти зі співачки довгу мантію, зав'язану на шиї. Натомість, разом з костюмом потягнув додолу і саму білявку. Не втративши королівського спокою, Мадонна підвелася та продовжила виступ.

Мадонна впала під час виступу на церемонії Brit Awards

А от минулого року Медж також випадково впала на сцені під час виступу у Парижі. Так, під час виконання танцю хтось з артистів балету витягнув стілець з-під Мадонни, і вона з усієї сили впала. Артистка, сидячи на підлозі, розплакалася.

MONATIK сконфузився у Мінську

Український співак MONATIK шелепнувся під час виступу у Мінську. На концерті виконавець так "вдарився у танці", що просто не помітив перешкоди на сцені, перечепився та впав. Проте він не розгубився та продовжив співати. Відео з падінням співак розмістив у своєму фотоблогу з веселим дописом: "Мінськ звучить карколомно".

Lida Lee карколомно раділа за перемогу MONATIK

А от з експідопічною MONATIK, українською співачкою Lida Lee стався неприємний інцидент під час церемонії вручення музичної премії YUNA 2021. Так, коли зі сцени реперка alyona alyona оголосила переможця у номінації "Найкращий співак року" і ним став Дмитро Монатік, Ліда так зраділа, що випадково впала у глядацькій залі, де в цей момент перебувала.

Крістіна Агілера "розстелилася" на сходах

Американська співачка Крістіна Агілера також впала на сцені. Курйоз стався під час виступу зірки у Санкт-Петербурзі. Агілера виконувала першу пісню Bionic та спіткнулася. Зірку швиденько підняли учасники балету.

скриншот з відео

Рамі Малек упав з "Оскаром" у руках

Актор Рамі Малек гепнувся прямісінько на церемонії вручення премії "Оскар" у лютому 2019 року. Зірка "Богемної рапсодії" так розхвилювався, що, спускаючись до зали після промови, втратив рівновагу та впав на сходинках. Однак, заповітну статуетку актор з рук не випустив.

Getty Images

Джастін Бібер полетів з моноколеса

Канадійський попспівак Джастін Бібер прославляється курйозами не вперше. Чотири роки тому він збив людину на дорозі. А два роки тому Бібер феєрично шелепнувся із електроколеса. Подейкують, він вчився їздити на ньому задля знімань у новому кліпі. Юзери часу не гаяли та створили купу смішних мемів. З фотожаб і досі регоче уся Мережа.

imagine witnessing justin bieber falling off of a unicycle i don't know what i would do pic.twitter.com/qTbutb2mwS

Аль Пачіно гепнувся перед сотнями камер

Американський актор Аль Пачіно сконфузився під час церемонії нагородження премії BAFTA-2020. Зірка не помітив сходинку знаменитого залу Royal Albert Hall і спіткнувся просто на червоному хіднику. До знаменитості одразу ж кинулися на допомогу охоронці та його кохана, ізраїльська акторка Мейтан Дохан. Режисер досить швидко оговтався та попрямував до зали.

Associated Press

Getty Images

Ірина Федишин не встояла на височенних підборах

Співачка Ірина Федишин впала прямісінько під час виступу під час шоу "Ти тільки мій". Через високі підбори зірка втратила рівновагу та гепнулася на бік.

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