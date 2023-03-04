Галич висловився про Цимбалюка, який отримав повістку: "Якби пішов служити - було б корисніше"

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич висловився про актора Тараса Цимбалюка, який отримав повістку до військкомату, але залишився в тилу.

На думку музиканта, який від початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, набагато більше користі Цимбалюк міг би принести на фронті, бо говорив би про все "зсередини".

"Я вважаю, що якби Тарас Цимбалюк взяв себе в руки, пішов навчатися, пішов служити і зсередини говорив, що йому потрібно – це було б набагато корисніше, ніж просто організовувати заходи. Він пішов служити, з'їздив на фронт, побачив, як усе це відбувається, повернувся і сказав би: "Люди, я служу, я Тарас Цимбалюк, ви моя аудиторія. Мені потрібна ваша допомога", - сказав Галич в інтерв'ю "24 каналу".

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Співак вважає, що лише в поодиноких випадках, чоловіки дійсно можуть принести більше користі в тилу, аніж на передовій. Але, як вважає Галич, це стосується лише тих, хто вміє заробляти великі кошти на армію.

"Виїжджає 20 людей на завдання. 19 людей – це люди, які вміють воювати, усе в них виходить, а 20-й – це людина, яка вміє класно заробляти гроші, прям у великому об'ємі, але от не складається в нього з війною. І замість того, щоб бути двадцятим у цій двадцятці, намагатися воювати, він купує десять дронів, умовно кажучи. Або донатить. Ну це ж набагато корисніше, ніж він просто відсиджувався б в армії", - сказав співак.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, що раніше Тарас Цимаблюк пояснив, що він пройшов медкомісію у військкоматі, але не пішов воювати на передову. Актор вважає, що більше користі державі він зможе принести своєю медійністю та благодійними заходами.

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