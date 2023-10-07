Галкін і Пугачова, які мешкають в Ізраїлі, не виходять на зв'язок: росіяни вибухнули єхидством та жовчю

Зіркове подружжя разом з дітьми з РФ переїхало до Тель-Авіва.

Російський гуморист Максим Галкін разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та їхніми 10-річними дітьми перебувають в Ізраїлі і не виходять на зв'язок.

Як відомо, до міста Тель-Авів з Росії зіркове подружжя переїхало з початком повномасштабного вторгнення РФ до України. Галкін публічно підтримав Україну і засудив криваву політику Путіна.

Вранці 7 жовтня бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС, схоже, увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. У Тель-Авіві наразі оголошено надзвичайну ситуацію.

Ані Галкін, ані Пугачова від ранку не виходять на зв'язок з шанувальниками. Наразі невідомо, чи перебуває подружжя у безпеці.

Тим часом росіяни не втратили нагоди, аби виплеснути всю жовч та єхидство на адресу пари, яка стала на бік України і виїхала з країни-терористки Росії:

А будуть жарти про Сектор Газа та Ізраїль?

Як там в Ізраїлі сьогодні? На лижі вже встав?

Підете воювати за Ізраїль?

Максиме, як сьогодні ранок? Бомбезно?

Цікаво, куди тепер будете тікати

Росіяни зловтішаються над Галкіним та Пугачовою, які в Ізраїлі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Росіяни зловтішаються над Галкіним та Пугачовою, які в Ізраїлі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зазначимо, що тим часом зник і не відповідає американський співак Бруно Марс, який 7 жовтня мав виступити в Тель-Авіві. До Ізраїлю виконавець приїхав 5 днів тому, 4 жовтня у нього був перший концерт у місті, і от сьогодні мав відбутися другий. Фани переживають за співака і благають вийти на зв'язок з ними.

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